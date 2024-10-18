Yasa dışı bahis şebekesine darbe: 9'u üniversite öğrencisi 15 kişi adliyeye sevk edildi

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 aylık çalışmanın ardından Nevşehir merkezli Kayseri, İstanbul, Diyarbakır, Şırnak ve Osmaniye'de eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Bu kapsamda 9'u üniversite öğrencisi 15 kişi, 16 Ekim'de yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki dijital materyallere el konuldu.

500 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerden 1'inin ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmasında, şüphelilerin banka hesaplarında 500 milyon TL para hareketi tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden B.D.'nin yurt dışındaki yasa dışı bahis uygulamalarına para yönlendirmek için komisyon ödediği üniversite öğrencilerinin banka hesaplarını kullandığı belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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