Yasa dışı bahis şebekesi lideri, yönetim grubu kurup maaşa bağlamış

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ABD sunucuları üzerinde kurulu 4 ayrı internet sitesinden yasa dışı bahis oynatan şebekeyi tespit etti. 8 ay teknik ve fiziki olarak takip edilen şebeke üyelerinin hesap hareketliliğinin 70 milyon TL olduğu saptandı. Operasyon için harekete geçen ekipler, 15 Ekim sabahı Adana merkezli 18 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, aralarında şebeke lideri Barış İnan’ın yardımcısı Deniz Seçkin’in de bulunduğu 6’sı kadın, 46 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan polis, çok sayıda dijital materyale de el koydu. Adreslerinde bulunmayan 7 kişiyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

YÖNETİM GRUBUNA 10 BİN TL MAAŞ

Operasyonun ardından şebekeye ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Şebeke lideri Barış İnan’ın İzmir, Adana, İstanbul ve Kocaeli’de 9 kişilik bir yönetim grubu kurduğu ve her birine de 10 bin TL maaş verdiği belirtildi. Operasyondan hemen önce Gürcistan’a kaçan Barış İnan'ın yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Deniz Seçkin’in de bulunduğu 7 kişi tutuklandı, 23’ü adli kontrol şartı, 16’sı ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.