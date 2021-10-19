Yasa dışı bahis şebekesi lideri, yönetim grubu kurup maaşa bağlamış

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İki komşusunu öldürme suçlamasıyla aranıyor, milyonlarca insan yakalanamasın diye dua ediyorİki komşusunu öldürme suçlamasıyla aranıyor, milyonlarca insan yakalanamasın diye dua ediyor#Çin
Suç imparatorluğu yönetiyordu... Eğlencesi yarım kaldı'Suç imparatorluğu' yönetiyordu... Eğlencesi yarım kaldı!#Lions-Cartel
Fenerbahçeliler buna itiraz ediyorsa Diagne...'Fenerbahçeliler buna itiraz ediyorsa Diagne...'#Fenerbahçe
Bahçeli: Osman Kavala Sorosçudur, Demirtaş teröristtirBahçeli: Osman Kavala Sorosçu'dur, Demirtaş teröristtir#Bahçeli
Polisi sürükleyen eski CHPli kendini böyle savundu: Normalde beyefendi biriyimPolisi sürükleyen eski CHP'li kendini böyle savundu: Normalde beyefendi biriyim#Kocaeli
13 yaşında dünyanın kanını dondurmuştu... Karar verildi13 yaşında dünyanın kanını dondurmuştu... Karar verildi#ABD
NASAdan uyarı... Tam 7 asteroit birdenNASA'dan uyarı... Tam 7 asteroit birden!#NASA
Fotoğrafları görünce şok oldu Her şey ortaya çıktı...Fotoğrafları görünce şok oldu! Her şey ortaya çıktı...#İcardi
Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem Çok sayıda ilden hissedildiKaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilden hissedildi#Deprem
Ayvalıkta tarihi bir konak aldığı iddia edilmiştti... Hafta sonunu köyde geçirdiAyvalık'ta tarihi bir konak aldığı iddia edilmiştti... Hafta sonunu köyde geçirdi#Ege
Koronavirüs beyni küçültüyor Covid geçirdikten sonra mutlaka uzmana başvurun...Koronavirüs beyni küçültüyor! 'Covid geçirdikten sonra mutlaka uzmana başvurun...'#Koronavirüs
Berlinde restorana gitti... Hayatı değişti Türklerden ilham aldı, şimdi tanımayan yokBerlin'de restorana gitti... Hayatı değişti! Türklerden ilham aldı, şimdi tanımayan yok#Carters Of Moseley
Bu başarı Türkiyenin diyerek paylaştı Cumhuriyet tarihinde ilk defa oldu'Bu başarı Türkiye'nin' diyerek paylaştı! Cumhuriyet tarihinde ilk defa oldu#İhracat
Bankalar muslukları açtı İşte en uygun kredi faizleriBankalar muslukları açtı! İşte en uygun kredi faizleri#Kredi
Çok sayıda il alarmda: Sağanak ve kar...Çok sayıda il alarmda: Sağanak ve kar...#Meteoroloji
HABERLERGündem Haberleri

Yasa dışı bahis şebekesi lideri, yönetim grubu kurup maaşa bağlamış

#ADANA#Yasa Dışı Bahis#Operasyon
Yasa dışı bahis şebekesi lideri, yönetim grubu kurup maaşa bağlamış

Adana merkezli 18 ilde, 4 ayrı internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlenen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 46 şüpheliden 7’si tutuklandı. Operasyondan önce Gürcistan’a kaçan şebeke lideri Barış İnan'ın 9 kişilik bir yönetim grubu kurduğu ve her birine 10 bin TL maaş verdiği belirtildi.

 

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ABD sunucuları üzerinde kurulu 4 ayrı internet sitesinden yasa dışı bahis oynatan şebekeyi tespit etti. 8 ay teknik ve fiziki olarak takip edilen şebeke üyelerinin hesap hareketliliğinin 70 milyon TL olduğu saptandı. Operasyon için harekete geçen ekipler, 15 Ekim sabahı Adana merkezli 18 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, aralarında şebeke lideri Barış İnan’ın yardımcısı Deniz Seçkin’in de bulunduğu 6’sı kadın, 46 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan polis, çok sayıda dijital materyale de el koydu. Adreslerinde bulunmayan 7 kişiyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

YÖNETİM GRUBUNA 10 BİN TL MAAŞ

Operasyonun ardından şebekeye ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Şebeke lideri Barış İnan’ın İzmir, Adana, İstanbul ve Kocaeli’de 9 kişilik bir yönetim grubu kurduğu ve her birine de 10 bin TL maaş verdiği belirtildi. Operasyondan hemen önce Gürcistan’a kaçan Barış İnan'ın yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haberin Devamı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Deniz Seçkin’in de bulunduğu 7 kişi tutuklandı, 23’ü adli kontrol şartı, 16’sı ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İlgili Haberler:

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!Oğulcan Engin'den ayrılan Ezgi Eyüboğlu aşkı Kerim Çarmıklı'da buldu... İşte ilk fotoğraf!Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ADANA#Yasa Dışı Bahis#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde kanıtı çöktü

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!

Oğulcan Enginden ayrılan Ezgi Eyüboğlu aşkı Kerim Çarmıklıda buldu... İşte ilk fotoğraf

Oğulcan Engin'den ayrılan Ezgi Eyüboğlu aşkı Kerim Çarmıklı'da buldu... İşte ilk fotoğraf!

Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

Almanya’da Türk vekile ağır tehdit

Almanya’da Türk vekile ağır tehdit

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu