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Yasa dışı bahis şebekesi çökertildi: 193 şüpheli yakalandı, 78'i tutuklandı

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#İçişleri Bakanlığı#Siber Suçlarla Mücadele#Yasa Dışı Bahis
Yasa dışı bahis şebekesi çökertildi: 193 şüpheli yakalandı, 78i tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 11:56

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 193 şüpheli yakalandı, 78'i tutuklandı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 193 şüpheli yakalandı”

20 il merkezli "Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

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-78’i tutuklandı.
-30’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 20 il merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,
-Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri,
-Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları,
-Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,
-POS tefeciliği yaptıkları,
-Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım ve ürün satış dolandırıcılığı" temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,
-Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

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Yasa dışı bahis şebekesi çökertildi: 193 şüpheli yakalandı, 78i tutuklandı

Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Yasa dışı bahis şebekesi çökertildi: 193 şüpheli yakalandı, 78i tutuklandı

Yasa dışı bahis şebekesi çökertildi: 193 şüpheli yakalandı, 78i tutuklandı

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#İçişleri Bakanlığı#Siber Suçlarla Mücadele#Yasa Dışı Bahis

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