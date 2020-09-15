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Haber Giriş: 15.09.2020 - 19:03 | Son Güncelleme:

Yasa dışı bahis oynatanlara büyük ceza!

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Yasa dışı bahis oynatanlara büyük ceza!
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Adıyaman‘da yasa dışı bahis oynatan 58 kişiye 446 bin 978 TL ceza kesildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, illegal siteler üzerinden yasa dışı sanal bahis oynatıldığını tespit etti.

Hesaplar hakkında yapılan araştırma, tasnif ve delillendirme işlemleri neticesinde 2020 yılı içerisinde şüpheli hesaplara para yatırıp bahis oynadığı tespit edilen 58 farklı şahıs hakkında toplamda 446 bin 978 TL idari yaptırım kararı düzenlendi.

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