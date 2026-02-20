×
Yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyede

Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2026 11:19

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor sonrası "yasa dışı bahis" suçuyla ilgili 17 Şubat'ta kent merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmada, suç tarihinde ismi "Tuzlaspor" olan kulübün eski başkanı F.İ. ve yöneticilerinin yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi olduklarını, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini bazı spor kulüpleri üzerinden akladıklarını tespit etmişti.

Bu şekilde elde edilen gelirlerin söz konusu spor kulübünün muhasebecisi ve bazı çalışanlarının banka hesapları aracılığıyla kulüp hesaplarına aktarıldığını belirleyen ekipler, İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda 10 şüpheli yakalanırken "Diyarbekirspor" kulübünün yanı sıra 3 şirkete, 6 araca, 3 motosiklete, 7 daireye, 6 arsaya ve 1 iş yerine el konulmuştu.

