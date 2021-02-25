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İZMİT(Kocaeli),(DHA)
Haber Giriş: 25.02.2021 - 11:03 | Son Güncelleme:

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 13 kişi adliyede

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Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 13 kişi adliyede
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KOCAELİ merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü adliyeye sevk edilirken, 3 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatıldığı yönünde gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis, Kocaeli merkezli Aydın, Sakarya ve Düzce’de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda yasa dışı bahis ile bağlantısı tespit edilen 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, kaynağı yurt dışında olan bahis sitelerinden yönetici bayilik aldıkları, kendilerine alt bayiler oluşturarak, onlara limit belirleyerek bahis oynattıkları belirlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 16 kişiden 3’ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 13 kişi Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

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