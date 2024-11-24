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Yasa dışı bahis operasyonunda altı kişi tutuklandı

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#Yasa Dışı Bahis#Pois#Suc
Yasa dışı bahis operasyonunda altı kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 10:35

Mardin ve İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

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Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

Tespit edilen şüphelilere yönelik Mardin'in merkez Artuklu ve İstanbul’un Küçükçekmece ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, mermi, suçta kullanıldığı belirlenen çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve tablet ele geçirildi.

Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Yasa Dışı Bahis#Pois#Suc

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