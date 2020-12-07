MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi tutuklandı
GeriGündem Yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 07.12.2020 - 19:32 | Son Güncelleme:

Yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi tutuklandı
Abone Olgoogle-news

Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte E.D'nin suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynattığı ve para akışının yüz yüze yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin 6 ay süren çalışmasıyla 16 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, 15 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 2'si savcılıkça salıverildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 13 zanlıdan 12'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle