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Yasa dışı bahis operasyonu: Turuncu Holding A.Ş.’ye kayyum atandı! Çok sayıda dijital materyale el konuldu

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#Yasa Dışı Bahis#Turuncu Holding#Kayyum
Yasa dışı bahis operasyonu: Turuncu Holding A.Ş.’ye kayyum atandı Çok sayıda dijital materyale el konuldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 11:05

İstanbul merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konulurken, Turuncu Holding A.Ş. ve bağlı 25 şirket ve şubesine kayyum atandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve suça karışanların tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Elektronik Para A.Ş. başta olmak üzere Turuncu Holding A.Ş. merkezli grup şirket yapılanması, bağlantılı şirketler ile bunlara ait şubeler hakkında MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dış denetim ve inceleme raporları, TÖDEB yazı bildirimleri, açık kaynak araştırma raporları ve şirket kayıtlarında inceleme yapıldı.

Yasa dışı bahis operasyonu: Turuncu Holding A.Ş.’ye kayyum atandı Çok sayıda dijital materyale el konuldu

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İncelemelerde yüksek hacimli çok sayıda finansal işlemin gerçekleştirildiği, bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere yöneldiği, suçtan elde edilen gelirlerin aklanarak farklı hesaplara aktarıldığı ve devamında çeşitli finansal kanallar üzerinden kaynağından uzaklaştırıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Yasa dışı bahis operasyonu: Turuncu Holding A.Ş.’ye kayyum atandı Çok sayıda dijital materyale el konuldu

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25 ŞÜPHELİYE OPERASYON

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25 şüpheliye ve şubeye yönelik, İstanbul merkezli Ankara ve İzmir İl Jandarma Komutanlıklarınca eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Öte yandan Turuncu Holding A.Ş.'ye ve bağlı bulunan 25 şirket ve şubesine kayyum atandı.

Yasa dışı bahis operasyonu: Turuncu Holding A.Ş.’ye kayyum atandı Çok sayıda dijital materyale el konuldu

Yasa dışı bahis operasyonu: Turuncu Holding A.Ş.’ye kayyum atandı Çok sayıda dijital materyale el konuldu

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#Yasa Dışı Bahis#Turuncu Holding#Kayyum

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