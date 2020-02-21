Yasa dışı bahis iddianamesinde istenen cezalar belli oldu

Yasa dışı bahis para trafiği İstanbul’da bir iddianamede deşifre edildi. İddianamede 46 kişilik bir çete yer aldı. Bu 46 kişiden 5'i ekip lideri olarak görünmekte.

Yasa dışı bahis çetesinde dikkat çeken başlıklarda ATM grubu yer alıyor. Seçilen kişilerin 30 yaşın altında ve suç kaydı bulunmaması da dikkat çeken bir başka ayrıntı. Öte yandan seçilen grup, çete üyeleri tarafından eğitimden geçirilerek gizlilik ve haberleşme eğitimleri alıyor.

Çete üyelerine 9 yıldan 17 yıla kadar hapis istendi.