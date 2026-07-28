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Yasa dışı bahis gelirini aklayan paravan şirketlere operasyonda 1 tutuklama

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#Yasa Dışı Bahis#İl Jandarma Komutanlığı#İl Jandarma Komutanlığı
Yasa dışı bahis gelirini aklayan paravan şirketlere operasyonda 1 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 18:32

Batman'da yasa dışı bahis siteleri üzerinden elde edilen suç gelirlerinin aklandığı belirlenen 3 paravan şirkete yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. Şirketlerin hesaplarında 232 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis siteleri üzerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürüttüğü çalışmada, herhangi bir resmi ofisi bulunmayan ve illegal faaliyet gösteren 3 paravan şirket belirledi.

Mayıs ayında başlatılan ve 3 ay süren teknik ile mali takipte, şirket hesaplarında 1 Ocak-1 Haziran tarihleri arasında toplam 232 milyon liralık işlem hacmi gerçekleştiği belgelendi. Bunun üzerine belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu ile 2 paravan şirket kaşesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Yasa Dışı Bahis#İl Jandarma Komutanlığı#İl Jandarma Komutanlığı

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