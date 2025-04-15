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'Yasa dışı bahis reklamı' davası... Mehmet Ali Erbil hakkında karar verildi

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Ali Erbil#Yasa Dışı Bahis#Reklam
Yasa dışı bahis reklamı davası... Mehmet Ali Erbil hakkında karar verildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2025 12:37

Mehmet Ali Erbil'in, 'Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Mehmet Ali Erbil'i 10 ay hapis cezasına çarptırılırken cezanın ertelenmesine karar verdi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'yasa dışı bahise teşvik' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

Mehmet Ali Erbil'in 'Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davanın karar duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Mehmet Ali Erbil katılmazken avukatları salonda hazır bulundu. 

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10 AY HAPİS CEZASI ALDI, KARAR ERTELENDİ

Mahkeme, kararında Mehmet Ali Erbil'e 10 ay hapis cezası ve bin lira adli para cezası verdi, karar ertelendi.

MÜTALAADAN

Savcılık mütalaasında, Erbil'in 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep etmişti.

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#Mehmet Ali Erbil#Yasa Dışı Bahis#Reklam

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