Yasa dışı bahis çetesi, ayda 50 milyon lirayı yurt dışına kaçırmış

#Yasadışı Bahis#Adana Operasyonu#Kripto Para Kaçakçılığı
Yasa dışı bahis çetesi, ayda 50 milyon lirayı yurt dışına kaçırmış
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2026 11:36

Adana merkezli 6 ilde yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri aylık 50 milyon lirayı, kripto paraya çevirip yurt dışına kaçırdığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışı bağlantılı bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteyi 3 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

 

4’Ü KADIN, 21 ŞÜPHELİNİN KİMLİKLERİNİ TESPİT ETTİ

Yabancı bir şirketten satın aldığı yasa dışı bahis paneliyle oyun oynattığı belirlenen çetenin, banka hesaplarında aylık 50 milyon liralık para hareketliliği olduğunu belirlendi. Şüphelilerin, suçtan elde ettiği parayı da kripto hesaba aktardığı saptandı. Polis, yaptığı takibin ardından 4’ü kadın, 21 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon düzenleyen ekipler, Adana merkezli Mersin, Kayseri, Bursa, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerinde ele geçirilen çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 5'i adli kontrol şartı, 3'ü de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

