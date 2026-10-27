Yasa dışı bahis çetelerine çifte darbe: 15 milyarlık para trafiği ve VIP bahis listeleri deşifre oldu

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Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 23 Ekim’de Kütahya merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve aralarında örgüt liderleri ve yöneticilerinin de bulunduğu belirlenen 41 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 41 şüpheli, Kütahya Adliyesi’ne sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı.

30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 30’u tutuklanmış, 5’i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelilerin banka hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde, toplam işlem hacminin 14 milyar 928 milyon 530 bin TL olduğu tespit edilmişti.

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YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA 17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

'Paymix' soruşturması kapsamında, oyuncuları bonus ve kampanya teklifleriyle yeniden bahis oynamaya teşvik ettikleri belirlenen 24 şüpheliye yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 24 şüpheliden 17’si tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 1 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 'Paymix' soruşturması kapsamında yasa dışı bahis sitelerine kayıtlı oyuncuların yatırım ve çekim tutarları, işlem sayıları, son yatırım tarihleri ile aktiflik durumlarının ayrıntılı listelerde tutulduğu tespit edildi. Oyuncuların 'VIP', 'potansiyel VIP', 'aktif olmayan' ve 'uzun süredir işlem yapmayan' şeklinde gruplara ayrıldığı; gruplara sunulacak bonus, ücretsiz bahis ve oyun haklarının müşteri bazında kaydedildiği tespit edildi. Listelerde, uzun süredir işlem yapmayan oyunculara yönelik kampanyaların yanı sıra yüksek tutarda yatırım yapan oyuncular için hazırlanan özel tekliflerin de yer aldığı belirlendi. Şüphelilerin, oyuncularla telefon ve canlı destek kanalları üzerinden iletişim kurarak bonus ve kampanya teklifleriyle yeniden para yatırmalarını ve yasa dışı bahis oynamalarını teşvik ettikleri belirlendi.

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17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli olarak Antalya, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Samsun’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 17’si tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 1 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.