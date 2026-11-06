Yasa dışı bahis ağlarına çifte darbe: Milyarlarca liralık kara para trafiği deşifre edildi

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Aydın ve Batman merkezli onlarca ilde jandarma ve emniyetin siber birimlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yasa dışı bahis ağlarının devasa para trafiği ortaya çıkarıldı.

Banka hesaplarında toplam 7 milyar 434 milyon liralık işlem hacmi ve transfer trafiği belirlenen şüphelilerden Batman'da adliyeye sevk edilen 33 kişiden 25'i tutuklanırken, Aydın merkezli 14 ildeki baskınlarda yakalanan 37 şüpheli bu sabah adliyeye çıkarıldı.

AYDIN’DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Aydın merkezli 14 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis suçunu işlediği tespit edilen 40 şüphelinin banka hesapları mercek altına alındı. Şüphelilerin, hesaplarında toplam 3 milyar 484 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için 3 Kasım'da Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

40 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Adana, Niğde, Antalya, Diyarbakır, Osmaniye, Sakarya, Kocaeli, Çorum, Kayseri, Ankara, Mersin, Bursa ve Balıkesir'de belirlenen 40 adrese operasyon yapıldı. 37 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda; 33 cep telefonu, 33 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, 3 USB bellek ve 2 harddisk ele geçirildi. Firari 3 şüpheli aranırken, 37 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

BATMAN’DA 25 TUTUKLAMA

Batman merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan 33 şüpheliden 25'i tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelileri takibe aldı. Siber suç uzmanlarının yaptığı incelemede, 10'u üst düzey yönetici olmak üzere 26 hesap kullanıcısı ve 36 şüphelinin banka hesaplarında, MASAK raporları sonucu 3 milyar 950 milyon lira tutarında para hareketi olduğu belirlendi. Para transferlerinin, yasa dışı bahis sitelerine yatırılan paraların nakline aracılık edilmesi ve aklanması amacıyla yapıldığı tespit edildi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, teknik takip çalışmanın ardından 100 ekip ve 400 personelin katılımıyla 4 Kasım'da Batman merkezli İstanbul, Bursa, Yozgat, Malatya, Hatay, Diyarbakır, Bitlis, Van ve Hakkari’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 33 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada; suçta kullandıkları tespit edilen dijital materyallere el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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