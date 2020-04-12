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Haber Giriş: 12.04.2020 - 15:45,Son Güncelleme:

Yas Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Yasın Eş Anlamlısı

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Yas Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Yasın Eş Anlamlısı
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Yas kelimesi belirli anlamı üzerinden Türkçede yaygın kullanılan sözcükler arasındadır. Yaz kelimesine alternatif olarak TDK’ya göre eş anlamlısını kullanabilirsiniz. Peki, yas kelimesinin eş anlamlısı nedir? Yasın eş anlamlısı hakkında detaylar.

Yas kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre verilmiş olan eş anlamlısı ‘matem’ şeklinde karşılanmaktadır. Gündelik yaşamda hem yas hem de matem sözcüğü eşit olarak yoğun biçimde kullanılır. Yazılışları farklı olan bu kelimeler anlam açısından aynı tabiri ifade etmektedir.

 Yasın Eş Anlamlısı

 Yaz kelimesinin eş anlamlısı olarak karşımıza ‘matem’ çıkıyor. Okunuşu ve yazılışı farklı olan bu kelimeler cümle içerisinde ya da tek başına aynı anlam üzerinde ele alınabilir. Amaca uygun zamanlarda değişik yerlerde bu kelimeleri kullanabilirsiniz.

 Peki, yas kelimesinin anlamı nedir? Yas ‘Sevilen bir kişinin ölümünden ya da ulusun uğradığı bir felaketten dolayı yaşanan acı’ şeklinde tabir edilmektedir. Bu anlamı üzerinden değişik cümleler kurmak suretiyle hem yas hem de matem kelimesini aynı anlam kapsamında değerlendirmek mümkün. Türkçede eşit şekilde her iki kelime de oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

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