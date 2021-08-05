YAŞ kararları... Kara Kuvvetleri’nde nöbet değişimi

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, yaş haddinin yanı sıra görevdeki bekleme süresini de henüz doldurmadığı için görev süresi uzatıldı.

- Geçen yıl görev süreleri bir yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, bu yıl da bir yıl uzatma alarak görevlerini korudu.

KUMPASTAN TERFİYE

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda geçen yıl görev süreleri uzatılan korgenerallerden Genelkurmay 2’nci Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ile Ege Ordu Komutanı Ali Sivri orgeneralliğe terfi etti.

- Korgeneralliğe yükseltilen Tümgeneral Levent Ergün FETÖ’nun Balyoz kumpası davasında 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kumpasın çökmesinden sonra TSK’ya geri dönen Ergün özellikle terörle mücadelede gösterdiği başarılarıyla takdir toplamıştı.

- Tümgeneralliğe terfi eden Tuğgeneral İlkay Altındağ da, FETÖ’nün İzmir’deki casusluk davası mağdurlarından biriydi.

- 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay emekliye ayrıldı.

‘SARIKLI AMİRAL’ EMEKLİ

- YAŞ’ta, bir tarikat merkezinde üzerinde üniforması başında “sarıklı” olarak görüntülenen ve başlatılan idari soruşturma kapsamında görevden alınan Tuğamiral Mehmet Sarı beklenildiği gibi emekliye sevk edildi.

GENERAL-AMİRAL SAYISI 266

YAŞ’ta alınan ve 30 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak kararları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzalamasından sonra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı. Kalın’ın açıklamasına göre YAŞ’ta 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay da general ve amiralliğe yükselirken, 44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri de 2 yıl uzatıldı. Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi. Kalın ayrıca halen 240 olan general ve amiral sayısının 30 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla 266’ya yükseleceğini de bildirdi.

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