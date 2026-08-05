YAŞ kararları... Gök Vatan’a ilk kadın paşa

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesinin şekillendiği Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararları dün açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı YAŞ kararlarına göre, 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 24 generalin görev süreleri bir yıl, 530 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2026 tarihinden, 61 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildi. 328 olan general ve amiral sayısı 334’e yükseltildi.

TATLIOĞLU’NA 3’ÜNCÜ UZATMA

* Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.

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* Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verildi. Böylece Tatlıoğlu’nun görev süresi üçüncü kez uzatılmış oldu.

* FETÖ’nün darbe girişiminde vücuduna isabet eden 8 kurşuna rağmen İstanbul’da kışlasını darbecilere teslim etmeyen Tümgeneral Davut Ala’nın da görev süresi bir yıl daha uzatıldı.

METE KUŞ EMEKLİ EDİLDİ

* Eski Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, 2026 yılı Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararları kapsamında normal rütbe bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Kuş, nisan ayında Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşması sırasında stadyum çevresinde gerçekleştirilen askeri uçuşların ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrine alınmıştı.

* Sınır ötesi operasyonlarda sıcak takip yapan, Pençe-Kilit Bölgesi’nde kritik öneme sahip olan bordo berelileri komuta eden Özel Kuvvetler Komutanı (ÖKK) Ömer Ertuğrul Erbakan’ın görev süresi bir yıl uzatıldı.

NATO TEMSİLCİSİ KORGENERAL

* Cenevre’deki NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral Kemal Turan korgeneralliğe terfi ettirildi. F-16 pilotu olan Turan, Almanya’daki NATO AWACS’ta uçuculuk yaptı. 15 Temmuz’dan sonra tuğgeneral olan Turan, Balıkesir’deki 5 yıllık üs komutanlığından sonra 2023’te tümgeneral olup Hava Kuvvetleri Harekât Başkanlığı’na getirilmiş,

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* Ege Ordusu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert emekliye sevk edildi.

* Kara Havacı Albay Armağan Özel ve Hava Pilot Albay Özlem Karapınar tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Özel’in de YAŞ kararlarıyla tuğgeneralliğe terfi ettirilmesiyle TSK’daki kadın general sayısı iki oldu.

ÖZLEM ALBAY ARTIK GENERAL

YAŞ kararlarının en dikkat çeken isimlerinden biri de Albay Özlem Karapınar oldu. Karapınar, tuğgeneralliğe terfi ederek Türk Hava Kuvvetleri tarihinde generallik rütbesine yükselen ilk kadın personel unvanını kazandı. Böylece Karapınar, Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın paşası olarak tarihe geçti.

GENERAL VE AMİRAL SAYISI 334’E YÜKSELDİ

YAŞ kararlarıyla 328 olan general ve amiral sayısı 334’e yükseltildi. İletişim Başkanlığı’nın açıkladığı YAŞ kararlarına göre, 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere; Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Korgeneral Erdoğan Gür Orgeneralliğe; Kara Kuvvetleri Kuvvetlerine Komutanlığı’ndan Tümgeneraller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç Korgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tümamiraller Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın Koramiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tümgeneral Kemal Turan Korgeneralliğe terfi ettirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğgeneraller Şükrü Bilir, Mustafa Büyükköroğlu, İsmail Özcan, Şener Kopal, Ahmet Aşık, Bülent Tanrıverdi, Mehmet Açık, Mustafa Yeter, Coşkun Çelik, Ömer Şahin Selvi, Yüksel Kolcu, İsmail Analı ve Hakan Durmazpınar Tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğamiraller Erhan Akbayrak, Yücel Darcan, Eren Günay ve Kenan Kaan Türkkan Tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik Tümgeneralliğe terfi ettirildi.

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DONANMAYA 2’NCİ KADIN AMİRAL

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yapan Deniz Kurmay Albay Göksel Ercenik, YAŞ kararları kapsamında tuğamiralliğe terfi etti. Ercenik, daha önce binbaşı rütbesindeyken TCG Anafartalar (S-356) denizaltısının komutanlığını yürütmüştü. Ercenik, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ilk kadın amirali Tuğamiral Gökçen Fırat’ın ardından Deniz Kuvvetleri’ndeki ikinci kadın amiral oldu.





ASTRONOT GENERAL

Türkiye’nin ilk astronotu olan ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yapan Albay Alper Gezeravcı, tuğgeneralliğe terfi etti. F-16 Pilotu, Standardize Filo Akademik Kol Komutanı olarak görev yapan Gezeravcı, generallik rütbesine yükseltilmiş oldu.

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YENİ BAKANLAR İLK KEZ KATILDI

Beştepe’de yaklaşık 2 saat 20 dakika süren Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ toplantısına; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanı sıra Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesi katıldı. Adalet Bakanı Gürlek, İçişleri Bakanı Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, YAŞ üyesi olarak ilk kez toplantıda yer aldı.