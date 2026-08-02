YaÅŸ 4 AÄŸustosâ€™ta toplanÄ±yor

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ANITKABÄ°R ZÄ°YARETÄ°YLE BAÅžLIYORÂ

ÅžÃ»ra Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± YAÅž Ã¼yelerinin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda AnÄ±tkabirâ€™i ziyaretlerinin ardÄ±ndan baÅŸlayacak. BeÅŸtepeâ€™de ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lacak YAÅž toplantÄ±sÄ±na ÅžÃ»ra Ã¼yeleri CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Cevdet YÄ±lmaz, Milli Savunma BakanÄ± YaÅŸar GÃ¼ler, Adalet BakanÄ± AkÄ±n GÃ¼rlek, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hakan Fidan, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Mustafa Ã‡iftÃ§i, Hazine ve Maliye BakanÄ± Mehmet ÅžimÅŸek, Milli EÄŸitim BakanÄ± Yusuf Tekin, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral SelÃ§uk BayraktaroÄŸlu, Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral ErcÃ¼ment TatlÄ±oÄŸlu, Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Ziya Cemal KadÄ±oÄŸlu ve Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Metin Tokel katÄ±lacak. Adalet BakanÄ± GÃ¼rlek, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ã‡iftÃ§i ve Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Tokel ise ilk kez yer alacak.Â

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KOMUTA KADEMESÄ°NDE UZATMA BEKLENTÄ°SÄ°

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral BayraktaroÄŸlu ile Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Tokelâ€™in gÃ¶rev sÃ¼releri devam ediyor. GÃ¶rev sÃ¼releri dolan Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral ErcÃ¼ment TatlÄ±oÄŸlu ile Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Ziya Cemal KadÄ±oÄŸluâ€™nun ise sÃ¼relerinin uzatÄ±lmasÄ± bekleniyor. Emekliye sevk edilmeleri durumunda Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Donanma KomutanÄ± Oramiral Kadir YÄ±ldÄ±zâ€™Ä±n, Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Muharip Hava Kuvveti KomutanÄ± Orgeneral Rafet DalkÄ±ranâ€™Ä±n adÄ± geÃ§iyor.