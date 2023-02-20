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Yarıyıl tatilinin bitmesiyle birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu

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#Okul#Trafik#İstanbul
Yarıyıl tatilinin bitmesiyle birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 07:55

İstanbul’da yarıyıl tatilinin bitip okulların açılmasıyla birlikte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Okul servislerinin ve işe gitmek isteyen vatandaşların trafiğe çıkmasıyla birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 53’e kadar ulaştı.

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İstanbul’da sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek için yollara çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğuyla karşı karşıya kaldı. Yarıyıl tatilinin bitmesi ve okul servislerinin de trafiğe çıkmasıyla birlikte trafik yoğunluğu saat 07.45 sıralarında İstanbul Cep Trafik uygulamasında yüzde 53 seviyelerini gösterdi.

E-5 Haliç Köprüsü Kadıköy istikametinde seyir halinde olan araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan işe ve okula gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu.

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#Okul#Trafik#İstanbul

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