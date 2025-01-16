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Yarıyıl tatili için kitap önerileri

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#Yarıyıl Tatili#Çocuklara Kitap Önerileri#Okul Öncesi Eğitim Yarıyıl Tatili Aile Çocuk Etkinlik Takvimi
Yarıyıl tatili için kitap önerileri
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 07:00

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 20 - 31 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek yarıyıl tatili için ilkokul ve ortaokul kademelerine ‘etkinlik kitapları’ ve okulöncesi kademesine yönelik ‘aile - çocuk etkinlik takvimi’ hazırlandı.

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Yarıyıl Tatili Etkinlik Kitabı ‘15’te 15’, öğrencilerin ailesi ve arkadaşları ile kaliteli ve eğlenceli şekilde vakit geçirmesi için dijital içeriklerle zenginleştirilerek oluşturuldu. Kitaplarda öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlayacak temalar ve konular, zengin içeriklerle sunuldu. ‘Okul Öncesi Eğitim Yarıyıl Tatili Aile Çocuk Etkinlik Takvimi’nde de ailelerin tatil dönemi boyunca çocuklarıyla birlikte nitelikli vakit geçirebilmeleri için günlük etkinlik önerilerine yer verildi. Yarıyıl tatili etkinlik kitabında oyunlar aracılığıyla öğrencilerin, günlük hayatta karşılaşılan sorunları çözme becerilerini geliştirmek hedeflendi.

DİKKAT ARTIRICI İÇERİKLER

Bu kapsamda oyunlar tasarlandı, Türkçe ve İngilizce şarkılar bestelendi ve şiirlerden yararlanıldı. Ayrıca öğrencilerin dinleme ve anlama becerilerini geliştiren içeriklerin yanında dikkat artırıcı içerikler de kullanıldı. Öte yandan ‘Okul Öncesi Eğitim Yarıyıl Tatili Aile Çocuk Etkinlik Takvimi’ ile çocuklara sunulan öğrenme deneyimlerinin zenginleştirilmesi ve aile ile geçirilen zamanın niteliğinin artırılması amaçlandı. Takvimde yarıyıl tatili süresince her gün için farklı etkinlik, tekerleme, şarkı ve oyunlara yer verildi. Kitaplara ve takvime Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

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#Yarıyıl Tatili#Çocuklara Kitap Önerileri#Okul Öncesi Eğitim Yarıyıl Tatili Aile Çocuk Etkinlik Takvimi

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