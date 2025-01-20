Yarıyıl tatili etkinlik rehberi

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SANAT ATÖLYELERİ

‘Çocuklar İçin Yarıyıl Sanat Okulu’, 20-31 Ocak tarihleri arasında 7-10 yaş arasındaki çocukları eğlenceli ve yaratıcı bir dünyaya davet ediyor. İstanbul Modern’de düzenlenen etkinlikte çocuklar, müze eğitimcileriyle birlikte sanatı yorumlayacak ve sanatsal üretimler gerçekleştirecekleri atölye çalışmalarına katılabilecek. Müzenin koleksiyon sergisinde yer alan sanat çalışmalarının incelenmesiyle başlayan atölyelerde çocuklar, 10 farklı atölyeye katılma imkânı bulabilecek.

YARATICILIKLA EĞLENCE

3-12 yaş aralığındaki çocuklar Türkiye İş Bankası Müzesi’nde, 1 Şubat’a kadar düzenlenecek ücretsiz atölyelerle eğlenceye de sanata da doyacak. Her yaş grubu için farklı saatlerde ve içeriklerde düzenlenecek bu atölyeler, yarıyıl tatili döneminde çocukların eğlenirken öğrenmesini sağlayacak.

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DRAMA-RESİM -YOGA

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde 2 Şubat’a kadar sürecek atölyeler, çocukların farklı alanlarda deneyim kazanmasına imkân sunacak. ‘Resimle Tanışıyorum’, ‘Çocuklar İçin Yaratıcı Drama’, ‘Çocuklar İçin Yoga’ ve ‘Masallarla Kukla Atölyesi’ gibi farklı etkinlikler, sömestr boyunca farklı yaş aralığındaki öğrencileri bekliyor.

TEKNOLOJİYİ KEŞFEDECEKLER

İstanbul Pera Müzesi, yarıyıl tatili atölyeleri kapsamında 21 Ocak -1 Şubat tarihleri arasında hem çocuklara hem de öğretmenlere yönelik atölyeler düzenliyor. Çocuklar renk ve ışık oyunları, görsel illüzyonlar ve robot yapımı atölyeleri ile sanat ve teknolojiyi keşfederken, 13-17 yaş arası gençler atölyede mimari, tasarım ve sanat odaklı üretimleri deneyimleyebilecek. Öğretmenlere özel olarak düzenlenecek atölyelerde ise müzede drama yöntemleri, çocuklar için farkındalık eğitimleri ve sanat eseri okuma gibi etkinlikler yer alacak.

BİLİM ATÖLYELERİ

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Bilim ve Teknoloji Atölyesi’nde düzenlenecek atölyelerle çocuklar, geleceğin teknolojileriyle buluşacak. 22 Ocak’ta düzenlenecek ‘İnsansı Robot’ etkinliği 7-9 yaş grubundaki çocukları, 28 Ocak’ta gerçekleşecek ‘Robot Kol ile Kodlama’ 14-17 yaş grubunu, 30 Ocak’taki ‘3D Kalem Yazıcı (Kış Teması)’ atölyesi ise 9-12 yaş aralığındaki çocukları bekliyor.

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ÇOCUK GÖZÜNDEN RESİMLER

İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda 20-25 Ocak tarihleri arasında ‘Hayal ve Ötesi: Çocuk Gözünden Resimler’ adlı karma resim sergisinde 7-10 yaş çocukların ilk dönem boyunca yaptığı resimler sergilenecek. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde ise 25 Ocak’ta 5-7 yaş aralığındaki çocuklar için hazırlanmış ‘Işık Ülkesine Yolculuk’ adlı yaratıcı drama atölyesinde, her çocuğun kendi hayal gücü sınırlarını keşfetmesini sağlayacak. Merkezde 27 Ocak’ta düzenlenecek ‘Kemanla Buluşuyoruz’ etkinliğinde, 8-12 yaş grubundaki çocuklar notaların eşsiz dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkacak. Bu etkinliklere ücretsiz katılım sağlanabiliyor.

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BİLİM FABRİKASI

Antalya Bilim Merkezi, 27 -31 Ocak tarihleri arasında 7-14 yaş aralığındaki çocuklar için ‘Bilim Fabrikası - Fen Bilimleri Atölyesi’, ‘Yaratıcı Zihinler-Stem Atölyesi’, ‘Havacılık ve Uzay – Astronomi Atölyesi’ ve ‘Tasarım ve Ahşap – Ahşap Tasarım Atölyesi’ etkinliklerini düzenliyor. Ayrıca merkez, aynı tarih aralığında robotik kodlama, matematik ile biyoloji atölyeleri ile de çocukları bilimle buluşturuyor.

DERİN ÖĞRENME

Bilim Erzurum, 21- 25 Ocak tarihleri arasında 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik ‘Teknoloji Atölyesi’ ile 9, 10 ve 11’inci sınıflar için de 21- 30 Ocak tarihleri arasında ‘Derin Öğrenme Atölyesi’ etkinliklerini düzenliyor. Çocuklar bu etkinliklere ücretsiz olarak katılabiliyor.