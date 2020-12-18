Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman, uzaktan eğitim ne zamana kadar devam edecek? Açıklama geldi…

Uzaktan eğitim süreciyle ilgili flaş bir karar alındı. Daha önce 4 Ocak tarihini işaret eden Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimde sürenin uzatılmasında karar kıldı. Yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. Böylece sömestr tatili ise üç haftaya uzatıldı. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada "İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir.

22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.



25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

MEB 2021 TAKVİMİ





"Aralık ayının son haftasındaki tabloya göre takvimimizi kamuoyu ile paylaşacağız"



Milli Eğitim Bakanı Selçuk, geçtiğimiz haftalarda aralık ayının son haftasında değerlendirme yapacaklarını şu sözlerle duyurmuştu:

"Öğrencilerimizin güveni, huzuru, mutluluğu ve başarısı için velilerimiz, öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve tüm eğitim ailemizle birbirimize kenetlenmemiz gereken bir süreçteyiz. Tedbirlerimizi hijyen standartlarına bağlı olarak en üst düzeyde aldığımız, çocuklarımızın okul bahçelerindeki ve sınıflarındaki temassız oyunlarını bile tasarladığımız yüz yüze eğitime aşamalı geçiş sürecimize en hızlı şekilde yeniden başlamak en büyük temennimizdir.

Gönül arzu ederdi ki bu arayı vermeyelim hatta dünya ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi tüm sınıf düzeylerimizle okullarımızla buluşalım. Fakat ülke genelindeki koşullar nedeniyle böyle bir kararı almak durumunda kaldık. Tabii ki çağrımızı yinelemekten vazgeçmiyoruz: Çocuklarımızın geleceği için 'Herkesin desteğine ihtiyacımız var, lütfen kurallara uyalım.' Aralık ayının son haftasındaki tabloya göre okullarımızda yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planlamamızı ve takvimimizi kamuoyu ile paylaşacağız. Ayrıca, 7/24 devrede olan EBA Asistan, MEB Asistan ve 44 0 632 MEBİM çağrı merkezimizle vatandaşlarımızın uzaktan eğitimle ilgili tüm sorularına cevap vermek üzere hazır olduğumuzu bildirmek isterim."