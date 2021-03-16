Yarışlı Gölü'nün misafirleri flamingolar geldi

Göller Bölgesi'nin merkezi Burdur'un Yeşilova ilçesi sınırlarında yer alan 1463 hektar büyüklüğündeki Yarışlı Gölü, her yıl binlerce kuşu misafir ediyor. Gölde başta flamingolar olmak üzere angıt, uzunbacak, kılıçgaga, düdükçün ve kumkuşu gibi toplamda 141 türden binlerce kuş görülebiliyor.

Yarışlı Gölü, suyu alkali ve tuzlu, zengin biyolojik çeşitliliğe sahip sığ bir göl olduğundan rahat beslenmelerine olanak sağladığı için flamingoların da vazgeçilmez durakları arasında yer alıyor. Bu yıl yaz ayını gölde geçirecek flamingolar geldi. Yaz boyunca beslenme amaçlı olarak Yarışlı Gölü'ne gelen flamingolar, nadir olarak bölgedeki Karataş ve Burdur göllerinde de görülebiliyor.

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