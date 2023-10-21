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Yarısı toprağa gömülü bulunan cesedin esrarı çözüldü: 5 şüpheli gözaltında

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#Tuzla#Cinayet#Kripto
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2023 09:32

İstanbul Tuzla'da yarısı toprağa gömülü olarak ceset bulunmuştu. Parmak izinden kimliğine ulaşılan Muhammed B.'nin boynu kırılarak öldürüldüğü tespit edildi. Muhammed B.'yi öldürülmesiyle ilgili 3 ilde düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler birbirini suçlarken polis, hackerlik yaptığını tespit ettiği şüphelilerin kripto para paylaşımı nedeniyle cinayeti işlediğini belirledi.

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İstanbul Tuzla'da Akfırat Mahallesi'nde 23 Eylül'de saat 17.00 sıralarında polisi arayan vatandaşlar, boz arazide bacakları dışarda vücudunun geri kalan kısmı toprağın altında bir ceset olduğu ihbarında bulundu. Polis olay yerine gittiğinde, gömülü cesedin bir bölümünün sokak hayvanları tarafından eşelenerek dışarı çıkarıldığını tespit etti. Yapılan incelemede cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin dövülerek ve boynu kırılarak öldürüldüğü tespit edildi. 

PARMAK İZİNDEN KİMLİĞİNE ULAŞILDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmalarda polis cesedin kimliği araştırılmaya başlandı. Yapılan parmak izi incelemesinde öldürülen kişinin daha önceden de poliste suç kaydı bulunan Muhammed B. olduğu belirlendi. Polis yaptığı araştırmada Muhammed B.'nin son olarak Kocaeli'de bir taksinin içinde polisin uygulamasına takıldığını ve GBT sorgusunun yapıldığını belirledi. Bu ipucu kullanılarak güvenlik kameraları incelendi ve şüphelinin son olarak gittiği ev belirlendi.

Yarısı toprağa gömülü bulunan cesedin esrarı çözüldü: 5 şüpheli gözaltında

 

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5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis şüpheliyle son olarak görüştüğünü tespit ettiği 5 şüpheliyi İstanbul, Kocaeli ve Elazığ'da yaptığı operasyonlarla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir tabanca ile öldürülen Muhammed B.'ye ait cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili aranan bir şüphelinin ise 10 gün önce kalp krizi geçirerek öldüğü belirlendi. 

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ŞÜPHELİLER BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Şüpheliler Vedat T.(40), Gürbüz A.(47), Servet P.(44), Serkan Ü.(24) ve Emrullah(49) Asayiş Şube müdürlüğünde sorgulandı. Şüpheliler öldürülen Muhammed B.'yi tanıdıklarını ancak öldürmediklerini söyledikleri öğrenildi. Daha önceden de suç kayıtları olduğu öğrenilen şüphelilerin ifadelerinde birbirlerini suçladıkları belirtildi.

Yarısı toprağa gömülü bulunan cesedin esrarı çözüldü: 5 şüpheli gözaltında

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SEBEBİ KRİPTO PARA ÇIKTI 

Polis soruşturması sonucunda hackerlik yaptıkları tespit edilen şüphelilerin kripto para paylaşımı nedeniyle çıkan kavga sonucu cinayeti işlediklerinin değerlendirildiği belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Yarısı toprağa gömülü bulunan cesedin esrarı çözüldü: 5 şüpheli gözaltında

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#Tuzla#Cinayet#Kripto

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