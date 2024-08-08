'Yarısı Bizden' kampanyasında yeni dönem! Bakan Kurum açıkladı: Tarih kısıtlamasını kaldırıyoruz

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Bakan Kurum, olası İstanbul depremi, Yarısı Bizden Kampanyası ve belediyelerin SGK borcu konularına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

'Yarısı Bizden’de yeni başvuru dönemini başlatıyoruz' diyen Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları şöyle:

Yarısı Bizden Kampanyamızda; 2,5 ayda tam 1 milyon 225 bin bağımsız bölüme ilişkin başvuru aldık. Projelerimizi, vatandaşımızla el ele vererek bitiriyoruz. Şimdi inşallah; vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu bazı iyileştirmeleri yapıyoruz; Yarısı Bizden’de yeni başvuru dönemini başlatıyoruz. Artık Yarısı Bizden'de tarih kısıtlamasını kaldırıyoruz; 39 ilçemizde, vatandaşımızın süresiz başvuru yapmasının önünü açıyoruz! Yine, yeni üretilecek projelerde, otopark ve sığınak alanlarını proje metrekaresinin dışında tutuyoruz. Hiçbir kardeşimizin, hak kaybı yaşamasına izin vermiyoruz!

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Yüklenici firmalarımız için de bir iyileştirme yapıyor; işe başladıkları anda sözleşme bedelinin yüzde 30’unu hemen ödüyoruz. İşi hızlandırıyoruz.

İnşallah bu kararlarla; Yarısı Bizden Kampanyası; daha da hızlanacak, el birliğiyle İstanbul’umuzu en kısa sürede depreme hazır hale getireceğiz.

Şimdi buradan; Bağcılar Yenimahalle Ece Sitesi’ne, Güngören Tozkoparan’a, Kartal Orhantepe’ye, Küçükçekmece Güneş Sitesi’ne ve Üsküdar Basko Sitesi’ne; oralardaki kardeşlerimize sevgilerimizi gönderiyoruz. Yarısı Bizden kapsamında; bu bölgelerdeki 4 bin 408 ev ve dükkanın temellerini çok yakında atıyoruz. Ben şimdiden buralarda da yeni yuvalarımız, işyerlerimiz hayırlı uğurlu olsun diyorum.

"PİMİ ÇEKİLMİŞ BİR BOMBANIN ÜZERİNDE OTURUYORUZ"

Siyasetin, devlet görevinin en güzel yanı; millete verdiğimiz sözleri tutmaktır. Bu görevlerde bulunan herkese, özellikle de belediye başkanlarına çağrım şudur. Seçim artık bitmiştir. Milletimizin kararı sandıkta tecelli etmiştir. Bu karar da başımızın üstündedir.

Bakın seçimin üzerinden aylar geçti. Belediye başkanlarımız artık asli işlerine yoğunlaşmalıdır. Suni gündemler peşinde koşmamalıdır.

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Bu güzel şehrin, İstanbul’umuzun polemiklerle kaybedecek vakti yok; İcraata ihtiyacı var. Tartışmaya, kısır çekişmelere, ayak oyunlarına değil; hizmete, projeye, yatırıma ihtiyacı var. Tüm belediye başkanlarından artık sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz.

Bunu milletimiz de istiyor. Sizden; sürekli bahaneler duymayı değil; “İstanbul için ulaşımda şunu, dönüşümde şunu yapalım” demenizi bekliyor. Kritik bir süreçteyiz. Bu şehirde, deprem tehlikesiyle bir arada yaşıyoruz. Teşbihte hata olmaz: Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz. Hep birlikte harekete geçmemiz lazım.

BELEDİYELERİN SGK BORCU

Biz adımlarımızı tek tek atıyoruz. Ama sizin de artık elinizi taşın altına koymanız lazım. Cumhurbaşkanımız belediyelere, “SGK borçlarınızı ödeyin” dedi. Bunu niye dedi? E milyarlarca borcu var belediyelerin de ondan söyledi.

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Onlar ne yapıyor? Hemen bahanelere sarılıyorlar. Baktılar ki, işin içinden çıkamıyorlar; Müflis tüccar gibi eski defterleri karıştırıyorlar. “Bize itfaiye personeli için izin verilmiyor” diyorlar.

Arkadaşlar; 2019’da İstanbul nüfusuna göre itfaiye personel sayısı 4.263’tü; 2024 yılı itibarıyla nüfus 140 bin arttı, personel sayısı ise 4.642’ye yükseldi. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesinin itfaiye personeli sayısı ülke ortalamasının çok üzerindedir.

Biz buna rağmen; 2019’dan bugüne kadar, İstanbul’umuzda tam 1000 yeni itfaiye eri alımına da izin vermişiz. Bir de bize; “personel izni verilmiyor” deniyor. Bunlar doğru yaklaşımlar değil...

Bir başka belediye de: “Bakanlığın bize borcu var” diyor. “Hesaplaşalım” diyor. Hodri meydan, hesaplaşalım. Hesaplaşalım da; siz belediye olarak daha üzerinize düşen görevi yapmamışsınız.

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Önce; yapmanız gerekeni yapın. Usüle, erkâna uyun. Belediye tarafından yapılan harcama tutarlarını bize göndermelisiniz. Göndermemişsiniz. Yetkisi Ankara Büyükşehir’e ait olan Hazine taşınmazlarının satışlarının durumunu; ihale bedellerinin bilgilerini bizimle paylaşmalısınız. Paylaşmamışsınız. Önce görevinizi yapın.

Millet sizi, bu bahanelerin arkasına sığınırken değil; işinizi hakkıyla yaparken görmek istiyor; işte bu şantiye alanlarının içinde görmek istiyor. Biz, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, İstanbullulara “Seçimi kazansak da, kaybetsek de sözlerimizi tutacağız” dedik. Çünkü bizim için aslolan İstanbul’dur, Aslolan İstanbul’lulardır, aslolan İstanbul’un geleceğidir.

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Söz veriyoruz! Bizi polemikte değil, dönüşüm alanlarında, yeşil alanlarda göreceksiniz. Bizi kavgada değil; sosyal konutlarımızın şantiye alanlarında bulacaksınız. Biz, sözlerimizi tutmak için aşkla, azimle, kararlılıkla çalışacağız; ve İstanbul’un İstikbalini kurtaracağız.



