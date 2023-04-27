'Yarısı Bizden' kampanyasına rekor başvuru... Bakan Kurum rakamı açıkladı

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Vatandaşımız bu seçimle birlikte, yeni bir yüz yılın başlangıcının yapılacağını çok iyi biliyorlar. 16 seçimdir AK Parti'mizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan yana tavır sergiledi vatandaşlarımız. Desteklerini dualarını, gittiğimiz her yerde görüyoruz. İstanbul'da gittiğimiz her yerde İBB'nin yapmadığı işlerin şikayetini duyuyoruz. Gittiğimiz yerlerde İBB'nin yapamadığı işlerin temelini atıyoruz. Millet İttifakı sahada hiçbir yerde yok.

Vatandaşımız karşılık alıyor, diğer tarafa baktığınızda 2019'da meydanlarda baharlar gelecek diye bir sürü vaatler verdiler. Yüzleri yok çıkmaya, çıkamazlar. Ne söyleyecekler millete? Milletimiz bize çok inanıyor ve güveniyor, gittiğimiz her yerde hissediyoruz. Verilen sözlerin tutulmadığını, yolda kalan otobüsleri gördük İstanbul'da. Millet eser, hizmet bekliyor. Kamu görevlisi olarak yapmamız gereken ikbal peşinde koşmak değil ki. Muhalefetin İstanbul, Ankara, İzmir yöneticileri bu iller hariç hep dışarıdalar. Afet olur, kar yağar dışarıdalar. Deprem, dönüşüm derler konut yapacağız derler, dönüştürdükleri yaptıkları konut yok 1500 tane teslim etmiş değiller.

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4 senedir siz öyle ya da böyle belediye başkanlığı yapıyorsunuz. İnsanlar size inanacaksa yaptıklarınıza bakmak zorunda. Metro demişler yapmamışlar, Yol demişler, köprülü kavşak, kentsel dönüşüm demişler yapmamışlar. Dikey bahçeleri söktüler.

İSTANBUL'DA YARISI BİZDEN KAMPANYASI

İki gün oldu başvurular başlayalı şu ana kadar 41 bin 422 bina 264 bin 496 bağımsız bölüm kampanyaya başvurdu. 200 bin konut yapacağız. Üçte ikisinin anlaştığı ve müracaat ettiği ve yerinde incelenen TOKİ ile inşaatını yapacağımız ve maliyetinin yarısını bizim karşılayacağımız proje.

Ekiplerimiz bugünden itibaren başladılar. 250 uzmanımız sahada incelemeleri yapıyorlar. 39 ilçede başvurular var, kırmızıyla gözüken alanlar yoğun başvuruların olduğu yerler. Bahçelievler ilçesi en yoğun başvuru yapılan ilçe. Ardından Güngören, Küçükçekmece ve Avcılar diye gidiyor.

Rezerv alanlar inşa edeceğiz. Bazı vatandaşların tapuları, yolda yeşillik alanlarda kalıyor. Rezerv alanlardaki üretim bu nedenle çok kritik. Bayramın birinci günü 2 bin konutun temellerini attık. 4 bin konutun da anahtar teslimini yaptık. Vatandaşlarımızın rızasıyla bu dönüşümleri yapacağız. Biz İstanbul'a ilave nüfus gelsin istemiyoruz, 16 milyonluk nüfusa göre bu projeler. Başka nüfuslar gelsin istemiyoruz, vatandaşlarımıza vereceğiz. Yoğunluğu azaltmamız lazım. Yıkılmış binaları olanlar da bu projeye başvurabilir. 6 katlı binamız var ama imarı 5 katlı, 6 kat alamıyoruz ne olacak? 6 kat veriliyorsa aynı anlayışla dönüştüreceğiz.

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Hemen başvuruyla birlikte incelemeler başladı. Risk durumuna bakıyoruz, protokol yaparak vatandaşa 'Sizin binanız dönüşebilir, çoğunluğu sağlayın' diyoruz. Hazır olan yerlerde inşa sürecini başlatıyoruz.

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM

Dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir muhalefetle karşılaşamazsınız. Tek bildikleri eleştirmek, proje yok vaat yok. Bunları yapamayıp, sokağa çıkıp algı yapıyorlar. Biz her afette milletin yanında olduk. İki saat sonra afet bölgesine gittim, oradaki acıları görmeliydiniz. 50 bin 400 canımızı kaybettik, şehirlerimizin altyapıları gitti. 15 gün sonra sözleşmelerimizi imzaladık 46. gününde temelleri attık. 2,5 ayda 120 bin bağımsız bölümün inşasına başladık. Bizim ülkemizde onlarca deprem oluyor. Bilim insanlarıyla da konuşuyoruz, ulusal risk kalkanı müjdemiz var, görüşleri alıyoruz. En doğru zemin neresiyse, en sağlam noktada inşaatlara başlıyoruz. TOKİ inşaatlarımız dimdik ayakta, bir vatandaşımızın burnu kanamadı. 1 milyon 200 bin konutu nasıl yaptıysak afet konutlarını da aynı şekilde yapacağız.

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Bazı şeyleri çok çabuk unutuyoruz. Ben 2003 Bingöl depreminde şantiye şefi olarak çalışıyordum. TOKİ ihaleler yaptı o dönemde, biz tünel kalıp sistemiyle Türkiye'de ilk olduğu zamanlarda bulamıyorduk. 2000'li yıllara gidip baktığınızda 4 duvar olsun çatısı olsun da ev olsun diye dua ediyordu. 3 bin 600 dolar milli gelirden 10 bin dolara geldik. İstihdam, sanayi, hastane, okul yoktu. Altyapıyı hazırlayacaksınız önce, insanlara ulaşacaksınız. Şimdi her ilimizde şehir hastaneler, büyük yataklı hastaneler, üniversiteler var. TOKİ olarak dünyaya örnek olacak akıllı şehirler inşa ediyoruz.