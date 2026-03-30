Yarış yapan 2 sürücüye toplam 472 bin TL para cezası

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, M.A.A. ve E.B.’nin, 28 Mart’ta saat 21.30 sıralarında Adana Çevre Yolu'nda otomobilleriyle yarış yapıp, makas atarak trafiğe tehlikeye düşürdüğü bilgisini aldı. Yapılan kamera kaydı incelemelerinin ardından 2 sürücü takibe alındı. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücülerden E.B., kısa süren takibin ardından Şehit Furkan Doğan Caddesi'nde durduruldu. İki sürücü de gözaltına alındı.

Sürücülerden M.A.A. hakkında, 'Karayollarında yarış yapmak' ve 'Makas atmak' suçlarından toplam 136 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 2 yıl 2 ay süreyle el konulurken, araç 4 ay süreyle otoparka çekilerek trafikten menedildi.

