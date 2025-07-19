Yarış spikeri Esen Gök Bakırköy'deki evinde ölü bulundu

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Olay, saat 16.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi, Fildamı Sokağı'nda bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ten yaklaşık 2 gündür haber alamayan arkadaşları evine gitti fakat içeri giremedi.



Telefonu kapalı olan ve site güvenliği tarafından aranan Esen Gök, cevap vermedi. Hayatından endişe eden arkadaşları polise ihbarda bulundu. Siteye gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla daireye girdi.

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Polis ekipleri, spiker Gök'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Yakınlarını yasa boğan ve yarışların sevilen ismi Esen Gök'ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TAY TV'DEN AÇIKLAMA

Tay TV'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise, "Acımızın tarifi yok! Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri, çalışma arkadaşımız ve 'Hipodromdan Güne Bakış' programımızın sunucusu Esen Gök'ün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Ailesi başta olmak üzere at yarışı camiasına, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.