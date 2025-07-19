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Yarış spikeri Esen Gök Bakırköy'deki evinde ölü bulundu

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#Esen Gök#TAY TV#Bakırköy
Yarış spikeri Esen Gök Bakırköydeki evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 22:47

Bakırköy'de bir sitede yaşayan Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'e ulaşamayan arkadaşları polise haber verdi. Çilingir yardımıyla daireye giren ekipler, Gök'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Esen Gök'ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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Olay, saat 16.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi, Fildamı Sokağı'nda bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ten yaklaşık 2 gündür haber alamayan arkadaşları evine gitti fakat içeri giremedi.

Telefonu kapalı olan ve site güvenliği tarafından aranan Esen Gök, cevap vermedi. Hayatından endişe eden arkadaşları polise ihbarda bulundu. Siteye gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla daireye girdi.

Yarış spikeri Esen Gök Bakırköydeki evinde ölü bulundu



Polis ekipleri, spiker Gök'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Yakınlarını yasa boğan ve yarışların sevilen ismi Esen Gök'ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Yarış spikeri Esen Gök Bakırköydeki evinde ölü bulundu

TAY TV'DEN AÇIKLAMA

Tay TV'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise, "Acımızın tarifi yok! Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri, çalışma arkadaşımız ve 'Hipodromdan Güne Bakış' programımızın sunucusu Esen Gök'ün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Ailesi başta olmak üzere at yarışı camiasına, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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#Esen Gök#TAY TV#Bakırköy

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