Yarış pistinde 20 cesur yürek

Yarış mücadelesini deneyimlemek isteyen kadın motosiklet sürücüleri için, Türkiye Pist Şampiyonası’nın 1. Ayak Yarışları içerisinde düzenlenen Yamaha R25 Kadınlar Kupası 29-30 Mayıs tarihlerinde İzmir Ülkü Yarış Pisti’nde yapıldı. Yarış için birçoğu ilk kez piste çıkan 20 kadın motosikletçi başvuru yaptı. Kadın yarışçılara ilk olarak motosikletler tanıtıldı, pistle ilgili bilgiler verildi. Deneme turları yapılırken kadın yarışçılardan her biri çok heyecanlı, sürüş eğitmenleri ise dikkatliydi.

TMF Milli Takımlar Kaptanı ve Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, kadınların pistteki mücadelelerini dikkatle izledi, zaman zaman sürüş teknikleriyle ilgili bilgiler verdi. Deneme ve sıralama turları ile şampiyona yarışları, koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz olarak yapıldı. İki gün süren yarışların galibi cesaret, birincisi ise Türkiye’yi bu yıl İtalya’da düzenlenen Avrupa Kadınlar Kupası’nda da temsil eden İlayda Yağmur Yılmaz oldu. Yarışmada ikinciliği Melisa Erçelik, üçüncülüğü ise Pınar Altuğ Tüfekçioğlu aldı.

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