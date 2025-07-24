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Yarından itibaren 7 saatlik su kesintisi uygulanacak! Çeşme'de su krizi

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#Su Kesintisi#Çeşme#İzmir
Yarından itibaren 7 saatlik su kesintisi uygulanacak Çeşmede su krizi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 10:16

Çeşme'nin ana su kaynaklarından biri olan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda doluluk oranı yüzde 5'in altına geriledi. Su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle yarından itibaren her gün 23.00-06.00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidileceği bildirildi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçedeki su kaynaklarında yaşanan ciddi azalma nedeniyle İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) zorunlu su kesintisi uygulamasını hayata geçireceği belirtildi.

Aktarılan açıklamada, yaşanan kuraklık, azalan yağışlar ve yaz sezonunda artan nüfusun etkisiyle ilçedeki su ihtiyacının mevcut kaynaklarla karşılanmasında kritik bir noktaya gelindiği kaydedildi.

Yarından itibaren 7 saatlik su kesintisi uygulanacak Çeşmede su krizi
HER GÜN 7 SAAT SULAR KESİLECEK!

Bu kapsamda İZSU tarafından alınan kararla 25 Temmuz Cuma gününden itibaren her gün saat 23.00 ile 06.00 arasında Çeşme genelinde 7 saatlik zorunlu su kesintisi uygulanacağı ifade edildi.

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#Su Kesintisi#Çeşme#İzmir

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