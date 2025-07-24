Yarından itibaren 7 saatlik su kesintisi uygulanacak! Çeşme'de su krizi

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İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçedeki su kaynaklarında yaşanan ciddi azalma nedeniyle İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) zorunlu su kesintisi uygulamasını hayata geçireceği belirtildi.

Aktarılan açıklamada, yaşanan kuraklık, azalan yağışlar ve yaz sezonunda artan nüfusun etkisiyle ilçedeki su ihtiyacının mevcut kaynaklarla karşılanmasında kritik bir noktaya gelindiği kaydedildi.

Bu kapsamda İZSU tarafından alınan kararla 25 Temmuz Cuma gününden itibaren her gün saat 23.00 ile 06.00 arasında Çeşme genelinde 7 saatlik zorunlu su kesintisi uygulanacağı ifade edildi.