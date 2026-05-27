Yarına dikkat! Uyarılar art arda geldi... İstanbul dahil çok sayıda ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Haberin Devamı

Meteoroloji 28 Mayıs Perşembe günü çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Kurban Bayramı'nın ikinci günü (Perşembe) Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yağışların devam edeceğini belirtti. Tekin, "Özellikle perşembe günü Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Tunceli çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı." diye konuştu.

Haberin Devamı

Cuma günü Trakya ve İstanbul dışında tüm yurtta yağışların etkili olacağını belirten Tekin, özellikle Doğu Akdeniz ile Doğu Karadeniz'deki yağışların kuvvetli olacağını vurguladı.

Tekin, bayramın son günü yağışlı sistemin yurdun kuzey kesimlerinde etkisini göstereceğini ve daha sonra yurdu terk edeceğini kaydetti.

Hava sıcaklıklarının bayram boyunca mevsim normallerinde seyredeceğini aktaran Tekin, "Cuma günü ise ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer mevsim normalleri altına inecek." dedi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Tekin, yağışların Ankara'da perşembe ve cuma günü görüleceğini, daha sonra kenti terk edeceğini belirtti. Tekin, Ankara'da 4 gün boyunca hava sıcaklıklarının 22-25 derecede seyredeceğini söyledi.

Tekin, "Bayramın ikinci günü İstanbul genelinde yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 4 gün boyunca 23-26 derece civarında seyredecek." diye konuştu.

Tekin, İzmir'de sıcaklıkların 4 gün boyunca 28-30 derecede olacağını kaydetti.

YARINA DİKKAT! METEOROLOJİ'DEN 15 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji 28 Mayıs Perşembe günü raporunda Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Isparta, Kastamonu, Kütahya, Sakarya, Uşak, Kırıkkale, Karabük, Düzce için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Haberin Devamı

PROF. DR. ŞEN: PERŞEMBE GÜNÜ TÜRKİYE'NİN TAMAMINDA YAĞMUR VAR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, dün canlı yayında yaptığı açıklamada, “Perşembe günü yani bayramın ikinci gününde yağmur var. Türkiye'nin tamamında yağmur var. İstanbul'da kuvvetli yağışlar var. Ege Bölgesi’nde kuvvetli yağışlar var. Türkiye'nin bütününde yağış var. Cuma günü de bu yağış Türkiye'nin bütününde devam edecek. Yağışlar devam ediyor ama İstanbul'da yağış sadece perşembe günü etkili olacak. İstanbul bayramı güzel geçirecek. Perşembe günkü yağmurun dışında İstanbul’da bayram havası var. Antalya’da, Muğla’da ve Güney Ege kıyılarında ise perşembe ve cuma günü yağışlar devam edecek. Bayramın 3 ve 4’üncü günü ile pazar gününü de hesaba katarsak yağışlar artık hafta sonu tamamen Türkiye’yi terk edecek gibi gözüküyor. Güneydoğu’da perşembe ve cuma günü toz taşınımı var. Yağmur da olacağı için çamur yağabilir" ifadelerini kullandı.