Yarına dikkat! Meteoroloji saat verdi... Kuvvetli kar yağışı ve sağanak uyarısı

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Bingöl, Tunceli ve Muş illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor.

Vatandaşların kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don, yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

BAZI İLLER İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri başta olmak üzere Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeyinde yerel olarak sağanak, akşam saatlerinden itibaren ise Adana'nın Ceyhan ve Kozan ilçeleri, Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli yağış öngörülüyor.

Haberin Devamı

Vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara'da rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Meteoroloji'den Adana, Ağrı, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Muş, Siirt, Tunceli, Batman ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Haberin Devamı

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN FIRTINA UYARISI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Marmara’da rüzgarın, bugün (09.02.2026) akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın yarın (10.02.2026) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."