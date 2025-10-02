Yarına dikkat! Kuvvetli yağış geliyor... Prof. Dr. Şen, riskli yerleri tek tek açıkladı: Tedbirinizi alın! Kuvvetli fırtına, şimşek, yıldırım, dolu...

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sinop ve Artvin çevreleri, İstanbul'un kuzey kesimleri, Antalya’nın doğu kıyı ilçeleri ile Amasya'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz ve Marmara’da fırtına; Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

YARINA DİKKAT! PROF. DR. ŞEN UYARDI: KUVVETLİ YAĞIŞ, FIRTINA, ŞİMŞEK, DOLU...

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı uyarıda, "Yarın Cuma aşağıdaki bölgelerde sabah 05.00'ten akşam 18:00'e kadar 12 saatte 80 kg'ın üzerinde yağış yağabilir yağış esnasında kuvvetli fırtına, şimşek, yıldırım da olacaktır. Yağış içinde dolu ihtimali de var. Tedbirinizi hem karada hem denizde alın. İzmir, Gökçeada, Kuşadası, Çeşme, Söke, Gökova, Marmaris, Bodrum, Köyceğiz, Fethiye, Kalkan" ifadelerini kullandı.

"SU BASKINLARI OLABİLİR"

Prof. Dr. Orhan Şen, daha önce yaptığı uyarıda da "Cuma günü Ege sahillerinde Marmara'nın batısına gelecek çok kuvvetli yağışlar var. Bu bölgedeki vatandaşlarımız dikkatli olsun. Şimdiden hazırlıklarını yapmaları lazım. Özellikle İzmir'in kuzeyi, İzmir, Kuşadası, Marmaris, Bodrum, Fethiye, Köyceğiz, daha sonra da Antalya'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli yağışlar var. Bu yağışlar, büyük ihtimalle su baskınları yaratabilecek. Dolayısıyla hem karadaki hem denizdeki vasıtalarınızı ve evlerinizi kontrol altında tutmakta fayda var. Cuma günü sabah erken saatlerde başlayacak olan kuvvetli yağış önemli su baskınları ve maddi zararlar meydana getirebilir. Çanakkale'den ta ki Antalya'nın batı ilçelerine kadar bütün kıyı şeridinde en fazla şiddetini gösterecek yerler ise Muğla'nın sahil kesimindeki ilçelerinde" diye konuşmuştu.

"UMARIM TAHMİNİM TUTMAZ"

Prof. Dr. Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cuma günü Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Köyceğiz, Fethiye'de çok şiddetli yağış var bu bölgelerde oturan vatandaşlarımız şimdiden tedbirini alsın. Hem denizde (tekne), hem karada evinizi su baskınlarından koruyun. Umarım tahminim tutmaz" ifadelerini kullanmıştı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? İŞTE 2 EKİM PERŞEMBE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ye yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın doğu kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kıyı ilçeleri sağanak yağışlı

BURDUR °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri, Artvin çevreleri ile Amasya'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı

RİZE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu