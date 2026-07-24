Yarına dikkat! Çok kuvvetli yağış kapıda... Prof. Dr. Şen, riskli illeri tek tek saydı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), son hava durumu tahminlerine göre; yarın (25 Temmuz Cumartesi) birçok ilde çok kuvvetli yağış bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

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"İstanbul'da cumartesi günü sıcaklık 24 dereceye kadar düşecek. İstanbul'da 10 derecelik bir düşüş 3-4 günlük bir sürede. Bu önemli bir düşüş. Böyle bir sıcaklık düşüşlerinde atmosferde önemli hadiseler meydana gelebilir ki işte dünkü hadise, cumartesi günü olacak olan hadise.

"SU BASKINLARI VE TAŞKINLAR OLABİLİR"

"Kuvvetli yağmur var Cumartesi günü. İstanbul dahil olmak üzere Marmara'nın hemen hemen tamamında su baskınları ve taşkınlar yapabilecek bir yağış var. Yağışın şiddeti büyük bir ihtimalle metrekareye 1 saatlik zaman süresinde 10 kilogramın üzerinde, 12 saatte ise 80-90 kilograma kadar çıkacak bir yağış miktarı var. Bu çok önemli bir yağış miktarı. Dolayısıyla İstanbul'a dikkat etmemiz gerekecek. Cumartesi günü önemli bir yağış geliyor. Taşkın ihtimali var.

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PROF. DR. ŞEN, RİSKLİ İLLERİ SIRALADI

"Sadece İstanbul ve Marmara Bölgesi değil. Özellikle Batı Karadeniz bölgesi Bartın, Zonguldak, Sinop, Samsun ve Giresun. Bu bölgede 3 sene 4 sene önceki hadiseleri biliyoruz. Tekrar buralarda önemli bir yağış miktarı var. Bu büyük bir ihtimalle turuncu alarma gidecek."

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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, (Balıkesir dışında) Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yarından itibaren (Cumartesi) kuzey ve batı kesimlerde normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İŞTE 24 TEMMUZ CUMA BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir dışında) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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BURSA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

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DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batı kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin akşam saatlerinden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı illerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz’de fırtına; Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.