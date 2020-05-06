Yarın yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? 7 Mayıs il il hava durumu
Ülke genelinde sağanak yağışların devam etmesiyle beraber, yarın yağmur yağacak mı? Hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı çok sayıda vatandaş tarafından merak konusu oldu. Mayıs ayında sıcak havaların bekleyenlerin araştırmalarının yanı sıra, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Mayıs hava durumu tahminlerini yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. İşte, 7 Mayıs il il hava durumu tahminleri...
Yapılan son tahminlere göre, yarın birçok bölgede sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdumuz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Trabzon, Rize, Artvin, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Adana ve Mersin'in iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 7 Mayıs Türkiye geneli il il hava durumu raporu...
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri ile Aydın'ın iç kesmlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri ile Aydın'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana ve Mersin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 18°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
DÜZCE 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KASTAMONU 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TRABZON 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 3°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 8°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
SİİRT 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 13°C, 29°C
Parçalı bulutlu
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