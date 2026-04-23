Yarın Trabzon'dan ayrılacak: Görmek için akın ettiler! 'Çok heyecanlıyım, içini çok merak ediyorum'

Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 15:30

Deniz Kuvvetlerine ait 'TCG Preveze' denizaltısı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Trabzon Limanı'nda ziyarete açıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait ‘TCG Preveze (S 353)’ denizaltısı, geldiği Trabzon Limanı’nda ziyarete açıldı. Trabzon Limanı'nda demirleyen denizaltı, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Aileler ve çocuklar, savaş gemisini yakından inceleme fırsatı buldu.

Aileler ziyaret sırasında hatıra fotoğrafı çektirirken, denizaltıyı yakından görmek isteyenler de askeri görevliler tarafından gemi hakkında bilgilendirildi. Gemiyi ziyaret eden çocuklardan Artun İslam, "Daha önce hiç denizaltı görmedim. Çok heyecanlıyım, içini çok merak ediyorum. 23 Nisan’da bize böyle bir imkan tanıdıkları için teşekkür ederim” dedi.
Ece Ay ise “Şu an çok mutlu hissediyorum. Daha önce hiç denizaltı görmedim. İlk kez göreceğim denizaltıyı, çok güzel. Çok sevdim" diye konuştu. Geminin 24 Nisan’da kentten ayrılacağı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
