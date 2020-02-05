Yarın okullar tatil mi İstanbul 2020! Valilikten kar tatil açıklamaları

Yarın okullar tatil mi sorusu, kar yağışının bazı bölgelerde etkisini arttırması dolayısıyla internet üzerinden araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Yarın okullar tatil olacak mı sorusuna bir cevap da perşembe günü için kar yağışı uyarılarının gelmeye devam ettiği İstanbul'dan bekleniyor. İstanbul'da yaşayan öğrenciler, yarın okullar tatil mi sorusuna cevap arıyor. Peki, yarın okullar tatil olacak mı? İşte, bazı bölgeler için valiliklerden gelen açıklamalar

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 6 Ocak Perşembe günü hava 5 derece olacak. Kar yağışı ise yağmurla karışık olacak. Dolayısıyla okulların tatil edilmesinin beklenmediği kentte, valilikten herhangi bir açıklama yapılmadı.

TUNCELİ'DE OKULLAR 2 GÜN TATİL EDİLDİ

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.



Kar nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, bu nedenle ilçedeki okullarda yarın ve 7 Şubat'ta eğitime ara verildiği bildirildi.

Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle ilçelerden Ovacık'ta 2, Nazımiye'de ise 1 gün okulların tatil edildiği bildirildi.

Meteoroloji'nin uyardığı kar yağışı Tunceli'de etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ovacık İlçesindeki tüm okullar 2, Nazımiye İlçesinde ise 1 gün süreyle tatil edildi. Yağışları bölge genelinde hafta sonuna kadar belirli aralıklarla süreceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

ŞIRNAK'TA 5 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ OKULLAR TATİL EDİLDİ

ŞIRNAK’ın Beytüşşebap ilçesinde, çığ tehlikesi nedeniyle 3 köyde okullar, bugün için tatil edildi.

Beytüşşebap’ta etkili olanÿkar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçedeÿçığ tehlikesi nedeniyle 3 köyde, bugün için okullar tatil edildi. Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik;ÿBeşağaç, Bölücek ve Güneyyaka köylerinde yoğun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini söyledi.

Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle ilçelerden Ovacık'ta 2, Nazımiye'de ise 1 gün okulların tatil edildiği bildirildi.

Meteoroloji'nin uyardığı kar yağışı Tunceli'de etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ovacık İlçesindeki tüm okullar 2, Nazımiye İlçesinde ise 1 gün süreyle tatil edildi. Yağışları bölge genelinde hafta sonuna kadar belirli aralıklarla süreceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL

Erzincan genelinde kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi. Yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.



Erzincan Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugün okulların tatil edildiğini belirtti. Vali Arslantaş, attığı tweette, “Yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan il genelinde 05 Şubat 2020 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verilmiştir” dedi.



Yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı. Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi'nde yoğun tipi nedeniyle zaman zaman ulaşım güçlükle sağlandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan araçların trafiği engellememesi için kara yolları ve polis ekipleri iş makinesi desteğiyle yoğun çalışma yürüttü.

Erzincan’da kar yağışıyla birlikte buz tutan Girlevik Şelalesi de doyumsuz bir manzara oluşturdu.

SİİRT'İN BAZI BÖLGELERİNDE OKULLAR TATİL

Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Valilik'ten yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam ettiği bildirildi.



Yağış nedeniyle ilçe genelinde okulların 5 Şubat'ta bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.



Ayrıca ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelliler de aynı gün idari izinli sayılacak.



Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Bölücek, Beşağaç ve Güneyyaka köylerinde de yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle okullar bugün tatil edildi.