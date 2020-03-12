Yarın( 13 Mart) okullar tatil mi, okul yarın var mı? Liseler ve ortaokullar ne zaman tatile giriyor?

Türkiye gündemini yakından ilgilendiren corona virüsü toplantısı akşam saatlerinde sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantının sona ermesinin ardından, tatil edilip edilmediği ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın önemli açıklamaları duyurdu. Son dakika gelişmelerin ardından Türkiye'nin 81 ilindeki vatandaşlar yarın okulların tatil okul olmadığını araştırmaya başladı. Peki, yarın okullar tatil mi, yarın okul var mı? Liseler ve ortaokullar ne zaman tatile girecek? İşte, okulların tatil olacağı tarihle ilgili ayrıntılı bilgiler...

OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın toplantı sonrası okulların tatil edilmesiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu;

Bundan sonra titiz ve kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Bu salgının seyrini izlerken ülkemizdeki atabileceğimiz adımları da değerlendirdik. Bugün bu tedbirler paketinde bir dizi kararlar alındı.

İlk orta ve liseler 16 Mart'ta 1 hafta tatil edilecek. 23 Mart'tan itibaren öğrenciler uzaktan eğitime tabi tutulacaklar.

Uzmanların yaptığı tavsiyeler çerçevesinde spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynama kararı alınmıştır.

Kamu görevlilerinin yurt dışı ziyaretleriyle ilgili genelge hazırlandı. Fevkalade bir durum olmadığı sürece kamu görevlileri izne tabi olacaktır.