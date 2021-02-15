Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil oldu? İşte 16 Şubat yüz yüze eğitime ara verilen iller

Kar tatili haberleri son gelişmeler ile takip ediliyor. 15 Şubat günü köy okullarında yüz yüz eğitime hazırlık başlarken kar yağışı nedeniyle bir çok ilden tatil açıklaması yapılmıştı. Tatil olan bölgelere bugün yenileri de eklendi. Kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklardan dolayı tatil olan illerde yüz yüze eğitime çarşamba günü geçilecek.

25 Ocak Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatili bir çok ilde 17 Şubat tarihinde başlayacak.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Kar nedeniyle pazartesi günü Türkiye'nin bir çok ilinde okullar tatil edilmişti. Bugün gelen açıklamalarda kar tatili olan illere yenileri eklendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yüz yüze eğitime çarşamba gününe kadar ara verildiğini açıklarken, "Kıymetli İstanbullular; güzel bir kış günündeyiz. Yoğun kar yağışı ve fırtına devam ediyor. Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz. Dikkati ve tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerini kullanmıştı.

GİRESUN'DA EĞİTİME ARA

Giresun'da, yarın etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitine bir gün ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, bu gece saat 23.30'dan itibaren il genelinde kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Giresun merkez ve ilçelerin tamamında, İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar gereğince 16 Şubat Salı eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

KASTAMONU'DA 17 İLÇEDEN TATİL KARARI

Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 17 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ağlı, Hanönü, İhsangazi, Taşköprü, Küre, Doğanyurt, Cide, Seydiler, Devrekani, Araç, Şenpazar, İnebolu, Abana, Çatalzeytin, Daday, Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, Tosya ilçesindeki köy okullarında yüz yüze eğitime devam edildiği ifade edildi.

İl merkezi ile merkez ilçeye bağlı köylerde de yüz yüze eğitim ile destekleme ve yetiştirme kurslarına bir gün süreyle ara verilmiş, tüm sınıflarda uzaktan eğitime devam edileceği kaydedilmişti.

NİĞDE'DE EĞİTİME ARA

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde beklenen olumsuz hava koşulları (yoğun kar yağışı ve buzlanma) nedeniyle Niğde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Niğde merkez ve ilçelerimizdeki köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda, resmi ve özel anaokullarımız ile destekleme ve yetiştirme kursu veren özel ve resmi okullarımızda yüz yüze eğitime iki gün ( 16.02.2021- 17.02.2021) süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de bu tarihlerde idari izinli sayılması kararı alınmıştır ifadeleri yer aldı.

KIRIKKALE VALİLİĞİ DUYURDU

Kırıkkale'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.



Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Hıfsızsıhha Kurulu kararı gereğince, il genelinde açık olan tüm köy okulu ve anaokullarında yüz yüze eğitime 16 Şubat Salı ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, salı günü eğitimin uzaktan yapılacağı kaydedildi.

BARTIN'DA 1 GÜNLÜK TATİL

Bartın’da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime devam edilen okul ve kurslarda eğitim yarın tatil edildi.

Bartın Valiliği, Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporuna göre olumsuz hava koşullarının devam edecek olması nedeniyle yüz yüze eğitimle ilgili karar aldı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önüne alınarak yüz yüze eğitime devam edilen okullar ve kurslarda eğitim-öğretime 16 Şubat günü bir gün süreyle ara verildi.

BURSA'DAN TATİL HABERİ

Bursa Valiliğinden pazar günü yapılan açıklamada, 15 Şubatta geçilmesi planlanan yüz yüze eğitimin yoğun kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiği duyurulmuştu.

Bursa’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü geçilmesi planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiği belirtildi. Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle 15 Şubat pazartesi günü yüz yüze eğitime başlanmasına karar verilen resmi ve özel okullar ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı yatılı ve gündüzlü Kuran kurslarının yüz yüze eğitime başlama kararının 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren 2 gün süreyle ertelenmesine, yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda eğitime uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde de eğitime 2 gün ara verilmesine karar verilmiştir denildi.

YALOVA VALİLİĞİ DUYURMUŞTU

Yalova'da bazı okullarda yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin, kar yağışı ertelendiği bildirilmişti. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı ve köy okullarında eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı il genelinde taşımalı eğitim ile eğitime devam edecek öğrencilerin eğitim gördüğü köy okullarında 15 ve 16 Şubat tarihlerinde eğitime 2 gün ara verilmiştir." denildi.

TEKİRDAĞ'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla yüz yüze eğitime yönelik karar alınmıştı.

Söz konusu okullardaki eğitim salı günü uzaktan yapılacak.

DÜZCE VALİLİĞİ'NDEN 'TATİL' AÇIKLAMASI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Cevdet Atay başkanlığında olağanüstü toplanmıştı.

Kentteki kar yağışının yoğunlaşarak devam etmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle buzlanma, ulaşımda aksama ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı 15-16 Şubat'ta il merkezinde ve tüm ilçelerdeki resmi ve özel ana okullarının, ilkokulların, ortaokulların yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin 2 gün süre ile ertelenmesine ve okullarımızda uzaktan eğitime devam edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

Açıklamada, rehabilitasyon merkezleri, kreş ve gündüz bakımevleri, yaygın eğitim kursları ve tüm resmi ile özel kursların yüz yüze eğitimlerine de 2 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler ile engelli personelin 2 gün idari izinli sayılacağı da bildirildi.

BOLU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yarın bazı okullarda başlaması planlanan yüz yüze eğitimin ertelendiğini bildirdi.

Vali Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararın, kentte yaşanması muhtemel yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle alındığını belirtti.

KOCAELİ'DE 2 GÜN ARA VERİLMİŞTİ

Kocaeli Valiliği, bazı okullarda yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin, kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiğini bildirmişti.

Açıklamada, öğretmen ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 17 Şubat'a kadar ertelendiği duyuruldu.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelin de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın 2 gün idari izinli sayılacakları kaydedildi.