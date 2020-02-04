Yarın okullar nerelerde tatil? 5 Şubat Çarşamba günü Erzincan, Van, Bingöl'de okullar tatil mi?

Türkiye'nin bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğ'nden kar uyarıları gelirken, kar yağışının devam ettiği illerde veli ve öğrencilerin gözü valiliklerden yapılacak açıklamaya çevrildi. Özellikle kar yağışının devam ettiği Van ve Ağrı'da kar tatili beklentileri arttı. Son dakika kar tatili açıklaması yapan bazı kentlerin valilikleri yarın okulların tatil olduğu il ve ilçeleri duyurdu. Peki, yarın okullar tatil mi? 5 Şubat Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil? İşte, okulların tatil olduğu iller.

Meteoroloi'den gelen peş peşe kar uyarıları devam ederken Van ve Ağrı'da kar yağışı etkisini arttırdı. Yoğun kar nedeniyle kentlerde ulaşım olumsuz etkilendi. Resmi kurumların açıklaması sonrası karın etkili olduğu illerde yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, 5 Şubat kar tatili haberleri.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Van'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kentte ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Aynı zamanda engelli ve hamilelerde yarın idari izinli sayılacak. Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar 5 Şubat 2020 tarihinde bir gün süreyle tatil edildi. Engelli ve hamiller de idari izinli sayılacak" denildi.

AĞRI'DA EĞİTİM ÖĞRETİME ARA

Ağrı'da yoğun kar yağışı sebebiyle il merkezine bağlı olanların yanı sıra Tutak, Diyadin ve Taşlıçay ilçelerine bağlı taşımalı eğitim yapılan köy okulları ile Patnos'ta yarın eğitime ara verildi.

Karla mücadele çalışmalarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İki gündür yoğun şekilde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollarımızın, ekiplerimizin gayretli çalışmasına rağmen kar yağışı ve yoğun tipinin devam etmesi yüzünden gece saatlerine kadar açılamayacağı ön görülmüştür. Bu nedenle ilçemiz genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verilmiştir."

Ağrı'da il merkezine bağlı ve Tutak ilçesinde, taşımalı eğitim yapılan köy okulları ile Patnos'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve tipinin ardından köy yollarında aşırı buzlanma yaşanıyor.

Bu nedenle herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemek için taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretime yarın ara verilmesi kararlaştırıldı. İl merkezindeki okullarda ise eğitim sürdürülecek.

Patnos Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede devam eden kar yağışı ve fırtına yüzünden yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

Kötü hava koşulları dolayısıyla Tutak ilçesinde de ilçe merkezine bağlı köy ve taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitim yapılamayacağı belirtildi.

Kentte kar yağışı ve tipi sebebiyle Eleşkirt ve Tutak ilçelerinde de eğitime yarın ara verilmişti.

BİNGÖL'DE OKULLAR YARIN TATİL

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçe ve bağlı köylerde tüm okullar, yarın tatil edildi. İlçede, bugün de okullar tatil edilmişti.

Diğer illerden henüz kar tatili açıklamaları gelmedi Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

TUNCELİ'DE EĞİTİM ÖĞRETİME ARA

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 5 Şubat günü ara verildi.

Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Ovacık Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, ilçe genelindeki tüm okulların 5 Şubat günü tatil ilan edildiği belirtildi. Ayrıca engelli ve hamile vatandaşların da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ERZİNCAN'DA OKULLARA KAR ENGELLİ

Erzincan genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle Çarşamba günü okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 05 Şubat 2020 Çarşamba günü okulların tatil edildiğini belirtti.

Vali Arslantaş, attığı tweette, “Yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan il genelinde 05 Şubat 2020 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verilmiştir.” dedi.

DİYARBAKIR'DA OKULLAR TATİL

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilecek.

Kulp ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışının sürdüğü ilçe merkezi ve ilçeye bağlı bütün köylerde yarın okullar bir gün tatil edildi.