7 Şubat Cuma (yarın) okullar tatil olacak mı? İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliğinden son dakika kar açıklaması

İstanbul'da yağmur şeklinde devam eden yağışların perşembe akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde yer yer kar şeklinde yağması bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan son dakika kar uyarısının ardından, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek adına, cuma günü eğitim öğretimin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Megakentte yaşayan öğrenci ve veliler İstanbul Valiliğinin son dakika kar tatili açıklamalarını sorguluyor. Peki, yarın okullar İstanbul'da tatil mi? 7 Şubat Cuma günü için valilikten kar tatili açıklaması geldi mi? İşte, son dakika kar tatili açıklamasıyla ilgili bilgiler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün perşembe akşamı için uyarıda bulunduğu kar yağışı İstanbul'da başladı. Yetkililer kar için önemlerini alırken okulların tatil olup olmayacağı gündeme geldi. Yaşanabilecek olası trafik aksaklıklarını önlemek adına İstanbullu vatandaşlar, yarın İstanbul'da okullar tatil olacak mı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Veli ve öğrencilerin gözü resmi açıklamalara çevrilmişken, İstanbul Valiliği'nden son dakika kar açıklaması geldi. Peki, İstanbul için son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı? Yarın okullar tatil olacak mı? İşte, 7 Şubat İstanbul kar tatili haberiyle ilgili ayrıntılar.

İSTANBUL'DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği, gün boyu yağmur şeklinde devam eden yağışların akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmura, yüksek kesimlerde yer yer kar şekline dönmesinin beklendiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün yağmur şeklinde devam eden yağışların akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde yer yer kar şeklinde geçmesi beklenmektedir. Cuma günü akşam saatlerinde başlayıp cumartesi günü öğle saatlerine kadar devam edecek kar yağışının, Avrupa Yakası ve güney kıyılarında 1-3 santimetre, Anadolu Yakası'nın iç ve kuzey kesimlerinde 3-5 santimetre örtü bırakması tahmin edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul için henüz bir kar tatili açıklaması yapılmadı. Konuyla ilgili bilgiler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

DİĞER İLLERDE OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışı uyarısının yapıldığı illerde henüz kar tatili açıklamaları yapılmadı. Valiliklerden gelen son dakika kar açıklamalarını haberlerimizde vereceğiz.

TUNCELİ'DE OKULLAR YARIN TATİL EDİLDİ

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.



Kar nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, bu nedenle ilçedeki okullarda yarın ve 7 Şubat'ta eğitime ara verildiği bildirildi.

Meteoroloji'nin uyardığı kar yağışı Tunceli'de etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ovacık İlçesindeki tüm okullar tatil edildi. Yağışları bölge genelinde hafta sonuna kadar belirli aralıklarla süreceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

AĞRI'DA OKULLAR PERŞEMBE GÜNÜ TATİL EDİLDİ

Ağrı’da yoğun kar yağışı ve fırtına nedeni ile il merkezine bağlı köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullar yarın tatil edildi.

Ağrı’da iki gün boyunca aralıksız devam eden kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, eğitime bir gün süre ile ara verildiği bildirildi. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “Köy yollarımızda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Valiliğimiz tarafından Ağrı merkeze bağlı taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretim gören öğrencilerimiz için 06.02.2020 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. İl merkezindeki okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmemiştir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Ağrı’nın Diyadin ve Taşlıçay ilçelerinde de köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamındaki okulların da tatil edildiği bilgisine ulaşıldı.