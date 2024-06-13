×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yarın karne günü

Güncelleme Tarihi:

#Karne#OKUL#Öğrenci
Yarın karne günü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 07:00

Pek çok yeniliğe imza atılan 2023-2024 eğitim öğretim yılı yarın sona erecek. Tüm kademelerden yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, 2023-2024, son ders zilinin çalmasıyla birlikte karnelerini alacak ve 9 Eylül’e kadar sürecek yaz tatili başlayacak.

Haberin Devamı

Kimi öğrencinin yüzünün güleceği bazılarının buruk sevinç yaşayacağı karne gününde ailelere de iş düşüyor. Kıbrıs İlim Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Bugay Sökmez, ailelere şu tavsiyeleri verdi: “Notlar, okulunun tanımladığı başarı ölçütlerine göre değerlendirmelerden oluşuyor. Bu durum, çocuğunuzun duygusal zekâsı, dürüstlüğü, güvenilirliği, cesareti, duyarlılığı ve yaratıcılığı gibi diğer önemli özellikleri ölçmez. Çocuğunuzu cezalandırmak yerine başarılı hissetmesine yardımcı olacak yollar bulun.”

ÜCRETSİZ YAZ OKULU

MEB tarafından tüm kademelerdeki öğrenciler için spor, görsel sanatlar, müzik ve bilişim olmak üzere dört farklı alanda ücretsiz yaz okulları açılacak. Kurslar, 1 Temmuz’da başlayıp 29 Ağustos’ta tamamlanacak. 2 Eylül itibarıyla da eğitim öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kursları açılacak. Yaz okullarında açılan kurslar saat 13.30’dan sonra ve haftada 5 gün şeklinde planlanacak. Ayrıca yaz okullarında, 2’nci sınıftan itibaren tüm sınıf kademelerinde öğrenim gören öğrenciler en fazla 2 alanda ders seçebilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karne#OKUL#Öğrenci

BAKMADAN GEÇME!