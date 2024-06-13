Yarın karne günü

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Kimi öğrencinin yüzünün güleceği bazılarının buruk sevinç yaşayacağı karne gününde ailelere de iş düşüyor. Kıbrıs İlim Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Bugay Sökmez, ailelere şu tavsiyeleri verdi: “Notlar, okulunun tanımladığı başarı ölçütlerine göre değerlendirmelerden oluşuyor. Bu durum, çocuğunuzun duygusal zekâsı, dürüstlüğü, güvenilirliği, cesareti, duyarlılığı ve yaratıcılığı gibi diğer önemli özellikleri ölçmez. Çocuğunuzu cezalandırmak yerine başarılı hissetmesine yardımcı olacak yollar bulun.”

ÜCRETSİZ YAZ OKULU

MEB tarafından tüm kademelerdeki öğrenciler için spor, görsel sanatlar, müzik ve bilişim olmak üzere dört farklı alanda ücretsiz yaz okulları açılacak. Kurslar, 1 Temmuz’da başlayıp 29 Ağustos’ta tamamlanacak. 2 Eylül itibarıyla da eğitim öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kursları açılacak. Yaz okullarında açılan kurslar saat 13.30’dan sonra ve haftada 5 gün şeklinde planlanacak. Ayrıca yaz okullarında, 2’nci sınıftan itibaren tüm sınıf kademelerinde öğrenim gören öğrenciler en fazla 2 alanda ders seçebilecek.