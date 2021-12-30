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Yarın kargolar çalışıyor mu? 31 Aralık kargoların çalışma saati bilgisi

#Kargolar#Kargolar Yarın Çalışıyor Mu
Yarın kargolar çalışıyor mu 31 Aralık kargoların çalışma saati bilgisi

Yarın kargolar çalışıyor mu sorusu, 31 Aralık tarihinin yılbaşı arifesi olması dolayısıyla merak ediliyor. Belirli günlerde dağıtım yapmayan ve şubelerini kapatan kargo firmaları, 31 Aralık Cuma günü açık olup olmadığı ile merak ediliyor. Peki, yarın MNG, Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Kargolar, 31 Aralık tarihinin yılbaşı öncesi olması dolayısıyla merakla araştırılıyor. 31 Aralık, mevzuata göre tatil olmadığı için o gün içerisinde pek çok işletme tam gün çalışmaya devam edecek. Bazı işletmeler ise inisiyatif halinde yarım gün çalışma sistemini uygulayabilecek. Kargoların Cuma ve Cumartesi günü çalışma disiplini hakkında bilgi almak için aşağıdaki iletişim numaraları aracılığıyla detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Yurtiçi Kargo: Detaylı bilgi almak için 444 99 99 numaralı çağrı merkezi ile irtibata geçebilirsiniz.

Aras Kargo: Detaylı bilgi almak için 444 25 52 Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz. 

MNG Kargo: 444 06 06 – 0850 222 06 06 Çağrı Merkezlerini arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Sürat Kargo: (0212) 410 30 30 numarasını arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

TNT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

DHL Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 – 12:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 40 telefon numaralı DHL Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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