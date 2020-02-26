Yarın kandil mi? Yarın ne kandili idrak edilecek? (Diyanet bilgileri)

İbadetlerini zamanlıca yerine getirmek isteyen vatandaşların araştırdığı yarın kandil mi sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden cevaplandı. Peki, yarın ne kandili idrak edilecek? İşte, İslam tarihinde çok önemli yere sahip olan kandiller hakkında detaylı bilgiler

YARIN KANDİL Mİ?

27 Şubat Perşembe gecesi, yani yarın Regaip Kandil idrak edilecek. Bu kapsamda binlerce vatandaş ibadetlerini gerçekleştirmek üzere camilere akın edecek ya da evlerinde ibadetlerini sürdürecek. Bugün özelinde oruç tutan vatandaşlar ise iftarlarını gerçekleştirecek.

YARIN NE KANDİLİ?

Üç ayların ilk günlerine tekabül etmesi dolayısıyla yarın Regaip Kandili idrak edilecek. Regaib kandili üç aylar içinde bulunan mübarek gecelerin de ilkidir.

Regaib: Herhangi bir şeyi istemek, çaba sarf etmek, gayret göstermek anlamına gelir.

Başka bir ifade ile Regaib bu geceye rağbet edenlere Allah’ın da rağbet etmesi demektir.

Bu gece kendisine el açan, tevbe eden, bağışlanmayı dileyen kullarına, bizlere Rabbimiz rahmetiyle, af ve bağışı ile tecelli eder.

Kutsi hadiste: Bana bir adım gelene ben on adım gelirim.” buyuruluyor.

Kul ile Allah arasında iki kanal vardır. Bu kanaldan biri kuldan Allah’a gider, diğeri Allah’tan kula gelir.

Kuldan Allah’a giden kanaldan Allah’a tevbe gider, istiğfar gider, dua gider, temenni ve tazarru gider.

Allah’tan kula gelen kanaldan ise kula af gelir, mağfiret gelir, nimet gelir, rahmet gelir, esenlik gelir.

İşte bu gece kanalların açık olduğu tevbelerin makbul olduğu bir gecedir.

Tevbe; Pişmanlıktır; günahların mahcubiyetinden, sırtımızdaki günah kamburundan kurtulma iradesini ortaya koymaktır.

Günahların çokluğu bizi ümitsizliğe sevk etmemelidir. Yüce rabbimiz ayeti kerimede

De ki: ‘‘Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir” buyuruyor

İmam-ı Gazali hazretleri, tövbelerinizi geciktirmeyin, çünkü emri Hakkın ne zaman vaki olacağını bilmiyoruz, diyor.

Bu nedenle Peygamberimiz (sav): “Ölüm gelmeden önce tövbede acele edin” hatırlatmasında bulunuyor.

Her şeyde olduğu gibi tevbede de aslolan samimiyettir.

Kişinin gönülden tevbe etmesi ve tevbe ettiği günahlara bir daha dönmemesidir.

Kur’n- Kerimde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler nasuh tevbesiyle tevbe edin…”

Bu gece aynı zamanda bir dua gecesidir.