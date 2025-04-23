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Yarın İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama

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#İstanbul#Okul#Deprem
Yarın İstanbulda okullar tatil olacak mı Milli Eğitim Bakanı Tekinden açıklama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 15:43

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Okullarımızla ilgili bir sorun yok. Okullarımız güvenli ortam olarak hizmet veriyor. İlgili bakanlar gerekli resmi açıklamaları yapıyor. 2 okulda sıva çatlağı var. Herhangi sıkıntı yok. Yarın okullarımız olacak.' dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN TÜRK'te İstanbul'daki depremler sonrası okullardaki son durumu paylaştı.

Bakan Tekin şu açıklamalarda bulundu:

Büyük bir felaket, biz bu konularda tecrübeliyiz. İnşallah bunu da atlatacağız. Ülke olarak epeydir hazırlıkları yapıyoruz. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak okullarda deprem güçlendirme sürecini takip ediyoruz. Zaten 2002 sonrası yapılan binalarımız deprem konusunda dayanıklı, güvenli yapılar. 6 Şubat depremleri sonrası da gördük.

Okullarımızla ilgili bir sorun yok. Okullarımız güvenli ortam olarak hizmet veriyor. İlgili bakanlar gerekli resmi açıklamaları yapıyor. 2 okulda sıva çatlağı var. Herhangi sıkıntı yok. Yarın okullarımız olacak.

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#İstanbul#Okul#Deprem

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