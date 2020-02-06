Yarın İstanbul'a kar yağacak mı? Hava nasıl olacak? 7 Şubat il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 7 Şubat cuma gününe ait hava durumu değerlendirmelerini paylaştı. Türkiye geneli hava durumu raporuna göre İstanbul'da karla karışık yağmur etkili olacak. İstanbul Valiliği de kentte etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte, İstanbul ve Türkiye geneli 7 Şubat hava durumu raporu.

İSTSNBUL VALİLİĞİ'NDEN KAR UYARISI

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan son değerlendirmelere yer verildi.

Söz konusu değerlendirmelerde şu bilgilere yer verildi:

"Bugün yağmur şeklinde devam eden yağışların akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde yer yer kar şeklinde geçmesi beklenmektedir. Cuma günü havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava ile kar yağışının başlayacağı, cumartesi günü öğle saatlerine kadar kar yağışının devam edeceği tahmin edilmektedir."

Rüzgarın, kentte kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-80 kilometre/saat), cumartesi gününden itibaren hızını hafifleterek kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, kuvvetli kuzeybatılı rüzgarlarla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) düşerek, gelecek hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği bilgisi verildi.

Hafta sonu gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle il genelinde buzlanma ve don olayı beklendiği aktarılan açıklamada, "Cuma günü akşam saatlerinde başlayıp cumartesi günü öğle saatlerine kadar devam edecek kar yağışının, Avrupa Yakası ve güney kıyılarında 1-3 santimetre, Anadolu Yakası'nın iç ve kuzey kesimlerinde 3-5 santimetre örtü bırakması tahmin edilmektedir." denildi.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya dışında kalan bütün bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş Bitlis, Hakkari, Van ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege Kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat), Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden fırtına (70-100 km/sa) şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden Marmara ve Kuzey Ege ile zamanla yurdun batı kesimlerinde kuzey yönlerden orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege Kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat), İç Anadolu'nun güney ve doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 Km/saat), Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile 500 metre üzeri rakımlı yerlerinde ve Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Tunceli'nin kuzeyi, Siirt'in ve Şırnak'ın ise doğusunda yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara ve Kuzey Ege Kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat), İç Anadolu'nun güney ve doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 Km/saat), Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu güney ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE -3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 1°C, 7°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ -3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 3°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam ve gece saatlerinde kuzey kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 2°C

Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ 3°C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

İZMİR 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA 2°C, 8°C

Çok bulutlu bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA 10°C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 9°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA -1°C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA -1°C, 3°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR -1°C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

KONYA 1°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİVAS 1°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU -2°C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE 3°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU 0°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 4°C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'de (Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin) yarın (Cuma) sabah saatlerinde kıyılarda kuvvetli yağmur, iç kesimleri ile rakımı 500 metrenin üzerindeki yerlerinde yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; doğusunun iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BAYBURT 3°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların yarın (Cuma) sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN 6°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT 4°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağışlı

TRABZON 8°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışları yarın (Cuma) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Tunceli'nin kuzeyi, Siirt'in ve Şırnak'ın ise doğusunda yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-70 km/sa) zamanla kuvvetli fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ELAZIĞ 5°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ERZURUM 1°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA 5°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

VAN 0°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 11°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

GAZİANTEP 6°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİİRT 5°C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

ŞANLIURFA 7°C, 11°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu