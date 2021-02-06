Yarın hava nasıl olacak? Yeni haftada hava sıcaklığı artıyor... İşte MGM 7 Şubat Pazar il il hava durumu tahminleri!
Hava durumu tahminleri Meteoroloji'den gelen açıklama ile belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde sıcaklıklar yeni haftada artacak. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olması bekleniyor. Diğer yandan, İzmir'de geçtiğimiz hafta etkili olan kuvvetli yağışlar sonrası Meteoroloji'den Doğu Anadolu ve Artvin için de yeni uyarı geldi. Son hava durumu değerlendirmelerine göre, Artvin'de pazar günü yağmur bekleniyor. İşte, 7 Şubat Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri.
Günlük hava durumu tahminleri son değerlendirmeler ile açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan gelen bilgilere göre, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, Artvin çevrelerinin yağmur, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
Sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 9°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 12°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 3°C, 16°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 19°C
Az bulutlu
KONYA 2°C, 19°C
Az bulutlu
SİVAS -2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU 1°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 5°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 0°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Artvin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 4°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 8°C, 15°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 9°C, 14°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 10°C, 14°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -8°C, 6°C
Parçalı bulutlu
HAKKÂRİ -3°C, 6°C
Parçalı bulutlu
KARS -11°C, 5°C
Parçalı bulutlu
VAN -5°C, 7°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 0°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
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