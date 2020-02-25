Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte 26 Şubat il il hava durumu raporu
Türkiye genelinde hava sıcaklığında yaşanan değişimlerin ardından İstanbul ve Ankara başta olmak üzere hava durumu değerlendirmeleri merak konusu oldu. Özellikle yarın yağmur yağıp yağmayacağını merak edenler, son hava durumu değerlendirmelerini öğrenmek istiyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Rize ve Artvin çevrelerinin hafif yağmurlu, Ardahan ve Van çevrelerinin kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte, 26 Şubat il il hava durumu raporu.
Son hava durumu değerlendirmelerine göre, hava sıcaklığını yurt genelinde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Güney ve güneybatı yönlerinde ise lodos bekleniyor. İşte, 26 Şubat Türkiye geneli il il hava durumu değerlendirmeleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin hafif yağmurlu, Ardahan ve Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa), yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 8°C, 18°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE 7°C, 19°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 7°C, 17°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 7°C, 22°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 5°C, 20°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 8°C, 19°C
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA 1°C, 17°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 6°C, 18°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 11°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 1°C, 15°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ -1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS -5°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının çok bulutlu, akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 0°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 4°C, 12°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Ardahan ve Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın; akşam saatlerinde bölgenin güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM -12°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ -5°C, 8°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
MALATYA 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -7°C, 4°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
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