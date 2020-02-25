Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte 26 Şubat il il hava durumu raporu

Son hava durumu değerlendirmelerine göre, hava sıcaklığını yurt genelinde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Güney ve güneybatı yönlerinde ise lodos bekleniyor. İşte, 26 Şubat Türkiye geneli il il hava durumu değerlendirmeleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin hafif yağmurlu, Ardahan ve Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa), yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 8°C, 18°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE 7°C, 19°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 7°C, 17°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 7°C, 22°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 5°C, 20°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 8°C, 19°C

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA 1°C, 17°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 6°C, 18°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 11°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 5°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 1°C, 15°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ -1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS -5°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 5°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının çok bulutlu, akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 0°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 1°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 4°C, 12°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Ardahan ve Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın; akşam saatlerinde bölgenin güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM -12°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ -5°C, 8°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

MALATYA 0°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -7°C, 4°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 4°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu