Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 21 Şubat il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre cuma günü Marmara, Ege, Akdeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise çığ uyarısında bulunuldu. İşte, 21 Şubat Cuma son dakika hava durumu raporu ve il il hava durumu değerlendirmeleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Afyonkarahisar, Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ve Doğu Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yarın (21.02.2020 Cuma) Akdeniz'de görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatleri ile yarın öğle saatleri arasında Antalya'nın doğu ilçelerinde, yarın öğle saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 7°C, 11°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

EDİRNE 5°C, 11°C

Çok bulutlu, yağmurlu

İSTANBUL 6°C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu

KOCAELİ 6°C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 6°C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu

İZMİR 9°C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KÜTAHYA 2°C, 4°C

Çok bulutlu, yağmurlu

MANİSA 6°C, 10°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Batı Akdeniz ve Hatay çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ISPARTA 3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı yarın zamanla yüksekleri karla karışık yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, kuzeybatısı ile Sivas çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu akşam ve gece saatlerinde Sivas çevrelerinde sis ve pus, yarın sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 3°C, 6°C

Çok bulutlu, yağmurlu, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 3°C, 5°C

Çok bulutlu, yağmurlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

KAYSERİ -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu

SİVAS -7°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, bu akşam saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU 3°C, 5°C

Çok bulutlu, yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE 7°C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu

KASTAMONU 1°C, 5°C

Çok bulutlu, yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 8°C

Çok bulutlu, yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yağmurlu

SAMSUN 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu

TOKAT 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu

TRABZON 6°C, 10°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Elazığ ve Malatya çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -8°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKÂRİ -2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batman çevrelerinin sisli ve puslu olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

SİİRT 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı